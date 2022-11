Scatta il 15 novembre l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo.

L’ordinanza della Provincia e di Anas riguarda le strade provinciali, statali e autostradali

LECCO – Dal 15 novembre 2022 al 15 aprile 2023 tutti i veicoli a motore (esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli) in transito lungo tutte le strade di proprietà e competenza provinciale dovranno essere muniti di pneumatici invernali o dovranno avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli (catene) idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Lo impone, come ogni anno, l’ordinanza della Provincia.

Nello stesso periodo i ciclomotori a due ruote e i motocicli potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. L’obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo dovranno essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

La decisione di ordinare l’obbligo di dotarsi dei dispositivi invernali durante tutto il periodo invernale e non soltanto in presenza di fenomeni nevosi è stata presa per uniformarsi alle altre Province confinanti ed evitare qualsiasi problema agli automobilisti lecchesi nel momento in cui varcano i confini provinciali.

“Si tratta di un provvedimento necessario per garantire la sicurezza degli automobilisti e dei servizi di emergenza – commenta il Vice Presidente e Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli – Occorre infatti evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, il servizio di sgombero neve”.

Lo stesso vale per le strade di competenza Anas, nelle stesse date, con obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione in Lombardia. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

Nel dettaglio, le strade interessate sono:

Ss 36 Del Lago Di Como E Dello Spluga Dal Km 5,630 Al Km 119,400 , Ss 36 Racc Raccordo Lecco – Valsassina Dal Km 0,000 Al Km 9,015, Ss 341 Gallaratese Dal Km 35,387 Al Km 46,160, Ss 494 Vigevanese Dal Km 23,900 Al Km 70,250, Ss 494 Dir. Vigevanese Dal Km 0,000 Al Km 2,500, Ss 494 Dir/a Vigevanese Dal Km 0,000 Al Km 2,500, Ss 494 Var. Variante Di Sartirana Lomellina Dal km 0+000 Al Km 2,713, Ss 394 Del Verbano Orientale Dal Km 3,436 Al Km 50,516, Ss 233 Varesina Dal Km 53,650 Al Km 72,116, Ss 344 Di Porto Ceresio Dal Km 2,918 Al Km 12+862, Ss 344 Dir. Porto Ceresio – Luino Dal Km 0,000 Al km 19,119, Ss 344 Var Variante Di Arcisate E Bisuschio Dal Km 0,000 Al Km 5,810, Ss 712 Tangenziale Est Di Varese Dal Km 0,000 Al km 8,810, Ss 342 Briantea Dal Km 10,000 Al Km 53,060, Ss 342 Dir/a Asse Interurbano Di Bergamo Dal Km 0,000 Al Km 7,200, Ss 38 Dello Stelvio Dal Km 18,150 Al Km 68,500, Ss 38 Var. Variante Di Morbegno Dal Km 0,000 Al km 18,415, Ss 10 Padana Inferiore Dal Km 127,250 Al Km 164,878, Ss 10 Var. Di Casteggio E Voghera Dal Km 0,000 Al km 19,753, Ss 211 Della Lomellina Dal Km 30,450 Al Km 62,565, Ss 211 Var., Ss 412 Della Val Tidone Dal Km 74,250 Al Km 94,200, Ss 470 Della Valle Brembana E Del Passo San marco Dal Km 8,350 Al Km 38,600, Ss 470 Dir. Della Valle Brembana Dal Km 0,000 Al km 13,862, Ss 671 Della Val Seriana Dal Km 0,680 Al Km 15,960, Ss 753 Di Esino Dal Km 0,000 Al Km 28,800.