Dopo 51 edizioni anche il Torneo Sant’Angelo di Laorca si deve fermare per il Coronavirus

La prima edizione si svolse nel lontano 1969 con l’allora parroco don Angelo Galbusera

Memorabili le sfide con le formazioni del Circolo Acli, bar la Barona, Carkuccio Barbè, Inter Club e molte altre

LECCO – E’ il torneo di calcio più longevo della Provincia e, forse, non solo. Stiamo parlando del Torneo Sant’Angelo di Laorca, nato nel 1969, 52 anni fa, con l’allora parroco di Laorca don Angelo Galbusera (scomparso nel 2016 all’età di 86 anni) da poco giunto nel rione lecchese.

Fu proprio don Angelo insieme al Gruppo Sportivo dell’Oratorio (GSO Laorca) a dare vita al Torneo Sant’Angelo, evento sportivo con cui si volle festeggiare il giorno di Pasqua, il lunedì di Pasquetta e ovviamente onomastico del nuovo parroco.

Sono ancora in molti a ricordare le sfide di un tempo, quando sul vecchio campo pentagonale (il “pentagonalcampo” come venne ribattezzato, formato da 5 lati e nel quale, per non farsi mancare nulla, trovava spazio persino un tombino) scendevano le formazioni del Circolo Acli, Inter Club, Carluccio Barbè, bar La Barona, la squadra dell’Oratorio per citarne alcuni, composte solo da laorchesi.

Si cominciava la domenica pomeriggio con le fasi eliminatorie, quindi la mattina del lunedì di Pasquetta le semifinali e il pomeriggio le finali.

Nel 1987 il vecchio campo venne trasformato in area sportiva multifunzionale con un campo di volley e uno di Pallacanestro, mentre quello nuovo trovò spazio di fianco, dove si trova tutt’ora, e per l’inaugurazione arrivò a tagliare il nastro Gianni Rivera.

Arrivando ai giorni nostri, l’organizzazione ha successivamente deciso di “aprire le porte” del torneo anche ai non residenti purché laorchesi di nascita, ai residenti, ai tesserati e agli ex tesserati del Gruppo Sportivo. Cambiata anche la formula, con il sorteggio dei calciatori iscritti per la composizione delle squadre sei squadre “fisse” che sono: Svizzera, Pomedo, La Gallina, El Cilinder, La Colonna, Ravalle: tutti nomi di zone e località laorchesi.

Un torneo che non si è mai fermato e soprattutto negli ultimi anni, ha richiamato molti giovani tornado ad essere un appuntamento sportivo sentito e seguito da un numeroso pubblico.

Ma davanti all’emergenza sanitaria dal Coronavirus il Torneo Sant’Angelo come tutte le manifestazioni sportive ha dovuto alzare bandiera bianca. L’appuntamento è per il 2021 con la Svizzera che resta ancora per un anno detentrice del trofeo vinto lo scorso anno.

