Dove parcheggiare a Lecco? Te lo dice l’app creata dagli studenti

L’app Fast&Park indica le aree di sosta in città e quanti posteggi sono liberi

A pensarla sono stati gli allievi dell’Istituto Maria Ausiliatrice in collaborazione con Linee Lecco, Idea Tech, Tentori e Cfp Consolida

LECCO – Trovare parcheggio in centro Lecco? Certe volte può sembrare un’impresa ardua, ora invece sarà decisamente più semplice per gli stessi lecchesi e anche per chi arriva in città: merito degli studenti dell’istituto Maria Ausiliatrice che hanno voluto proporre e sviluppare, grazie ad una rete di collaborazioni, un’app che consente di visualizzare le principali aree di sosta e conoscere non solo la loro posizione ma anche quanti posteggi sono ancora disponibili.

“Girando per Lecco questa estate non trovavo posteggio, erano tutti occupati, solo dopo ho scoperto che, appena fuori dal centro, c’erano molti parcheggi liberi – ha raccontato Michele Valsecchi, alunno di 5°FM tra gli ideatori di Fast&Park, come è stata ‘battezzata’ la nuova app, presentata mercoledì sera in istituto – abbiamo cercato di capire se era un problema riscontrato da pochi oppure condiviso e con un sondaggio attraverso i social abbiamo raccolto 800 risposte, la maggior parte confermavano questo bisogno”

Ecco dunque che la scuola si è messa al lavoro per dare una risposta a questa necessità, ideando un’App: fondamentale è stato il coinvolgimento di Linee Lecco, gestore delle aree di sosta a pagamento in città e della società Alessandro Tentori, proprietaria dei parcheggi del Vallo e dell’Isolago per avere i dati in real time dalle aree di sosta, mentre lo sviluppo dell’applicazione è stato realizzato da Idea Tech e l’interfaccia dagli studenti della scuola professionale di grafica del Cfp Consolida.

Un insieme di più soggetti ha deciso così di convergere su un progetto d’interesse comune: “E’ qualcosa che serviva e serve alla città – ha rimarcato Matteo Anghileri di Linee Lecco alla presentazione insieme al direttore Salvatore Cappello – ci stavamo già pensando e quando è arrivata la proposta della scuola abbiamo subito accettato di collaborare”. Anche la società Tentori si è detta “felice di contribuire per risolvere un problema della città”.

“E un’app potente che ha messo insieme un’esigenza vera e dei partner che ci hanno lavorato insieme” è intervenuto Marco Milani di Idea Tech.

Sono 17 le aree di sosta presenti in Fast&Park e si tratta dei parcheggi gestiti con cassa automatica. Attraverso l’app è possibile cliccare per vedere la loro posizione e farsi guidare dal proprio navigatore dello smartphone verso il parcheggio scelto. I colori verde, giallo o rosso indicano se ci sono posteggi a sufficienza, se stanno esaurendo o se sono terminati in quel determinato parcheggio. Il numero dei posti auto rimanenti è comunque visualizzabile cliccando sull’icona dell’area di sosta.

Un’app semplice e decisamente utile: “E’ bello che la scuola sia stato motore di questa esperienza, lo dico da insegnante che ha avuto il piacere di lavorare in questo istituto – ha commentato l’assessore alla Mobilità, Renata Zuffi – sappiamo quanto siano importanti i temi legati alla mobilità a Lecco e l’amministrazione comunale non può fare tutto da sola. La scuola ha avuto la capacità di mettersi in rete e di trovare delle persone che hanno compreso l’importanza di guardare oltre agli interessi economici”.

“Sono orgogliosa dei nostri studenti – ha detto la preside dell’istituto, suor Marilisa Miotti – la bellezza della scuola è vedere i propri allievi che crescono mentre si danno da fare. Se la scuola è capace di mettersi al servizio del territorio, allora svolge appieno la sua funzione educativa”.