Nuovo appello del Gruppo Alpini Monte Medale Rancio – Laorca

“Serve un ultimo sforzo. Grazie di cuore a coloro che hanno già dato un aiuto”

LECCO – Servono ancora 17/18 mila euro per coprire le spese per i lavori di manutenzione straordinaria della ferrata del Medale che, al pari delle ferrate Gamma 1 e Gamma 2, è chiusa ormai da parecchi mesi in attesa dei lavori per adeguare il tracciato alle nuove e più stringenti normative.

Il Gruppo Alpini Monte Medale Rancio Laorca chiede una mano a tutti coloro che possono dare un aiuto, grande o piccolo che sia: “Il costo totale dell’intervento si aggira intorno agli 80 mila euro e i lavori dovrebbero cominciare nel mese di agosto per terminare in autunno – spiega il capogruppo Salvatore Brusadelli -. Fortunatamente abbiamo potuto contare sui contributi di Regione Lombardia, Comune di Lecco e Fondazione Comunitaria del Lecchese“.

Il Gruppo Alpini, nei mesi scorsi, aveva già lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese (quantificate da un primo preventivo in 32 mila euro, cifra salita a circa 80 mila per fare in modo che la ferrata soddisfi tutti i nuovi standard normativi obbligatori): “A tal proposito ci teniamo a ringraziare di cuore tutti coloro che hanno già contribuito in qualsiasi misura – continua Brusadelli -. Serve un ultimo sforzo per riuscire a trovare gli ultimi 17/18 mila euro. Stiamo andando a bussare a parecchie porte, ma il momento per i motivi che tutti sappiamo è complicato e questo non ci aiuta. L’appello a sostenerci è rivolto a tutti, qualsiasi cifra è importante”.

La ferrata, che sale lungo lo spigolo Sud del Medale, è stata tracciata nel 1981 dagli Alpini del gruppo e si estende per un dislivello di 400 metri fino ai 1.022 metri della vetta. I lavori di manutenzione straordinaria riguardano la sostituzione degli ancoraggi, la sostituzione del cavo in acciaio, il corretto posizionamento della catena di progressione ed i dispositivi di sicurezza della caduta. Sarà necessario anche l’adeguamento di tutta la segnaletica grafica per l’informazione e la sicurezza della salita. Resta comunque garantito l’impegno degli Alpini del Gruppo Monte Medale nel garantire la manutenzione ordinaria della via ad opera compiuta.

Ecco come fare per dare il proprio contributo

E’ possibile partecipare alla raccolta fondi in due modi: