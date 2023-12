Funivia dei Piani d’Erna, via libera al progetto definitivo per la riqualifica

Il 1° lotto di interventi, finanziato per 1,5 milioni di euro, interesserà le due stazioni a valle e a monte

I lavori dovranno essere collaudati entro marzo 2025

LECCO – La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo del 1° lotto per la riqualificazione della funivia dei Pian d’Erna. L’intervento, del valore di 1,5 milioni di euro finanziati con risorse regionali, riguarderà le stazioni a monte e a valle dell’impianto, con una manutenzione degli stabili e un ammodernamento degli spazi e dei servizi di quella che diventerà la cosiddetta ‘Piattaforma Erna’: un polo più attrattivo per accogliere i turisti e avvicinare alla montagna in modo inclusivo le diverse generazioni.

Il progetto di fattibilità relativo alla totale riqualifica dell’area della funivia (che include anche i parcheggi a valle) prevede quattro lotti complessivi. Attualmente il Comune ha ottenuto finanziamenti solo per il 1° lotto, appunto 1,5 milioni di euro di cui 456 mila stanziati a bilancio nel 2024 per la manutenzione straordinaria della funivia.

“Il progetto è corposo – ha ricordato l’assessore Renata Zuffi in Commissione presentando i propri capitoli di Bilancio – e prevede la riqualificazione di entrambe le stazioni della funivia. Nell’ambito del 1° lotto di interventi nello specifico verranno riqualificati la biglietteria, i bagni e verrà migliorata l’accessibilità della stazione a valle, mentre presso la stazione a monte vorremmo riqualificare lo spazio posto al secondo piano. La fine dei lavori è prevista per marzo 2025”.

La seconda fase di interventi, ancora da finanziare, riguarderà invece la trasformazione completa della stazione a monte dell’impianto che verrà rigenerata con locali più accoglienti.