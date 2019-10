Galbiate. Con l’autunno tante proposte per gli ospiti di Villa Serena

Per gli ospiti del reparto Alzheimer un intervento di pet therapy

Tanti eventi per questo autunno e uscite sul territorio

GALBIATE – Con l’inizio del periodo autunnale le proposte del servizio socio-educativo della Rsa Villa Serena di Galbiate sono state arricchite da momenti di convivialità e innovazione a partire dallo spettacolo degli Sbandieratori e Musici della Torre di Primaluna che si è svolto nel parco della struttura domenica 13 ottobre.

Lo spettacolo che ha visto il coinvolgimento della maggior parte degli ospiti e anche dei parenti si basa su una coreografia nella quale si susseguono esercizi effettuati da singoli, coppie, piccole o grandi squadre di sbandieratori con una o più bandiere.

Anche quest’anno per gli ospiti del reparto Alzheimer è stato proposto un intervento di pet therapy con l’educatore cinofilo, durante il quale l’ accudimento di un essere vivente ha dimostrato dei miglioramenti anche in relazione a parametri comportamentali come, ad esempio, curiosità, creatività, affettività, calma, capacità di osservazione e lucidità.

La giornata mondiale Alzheimer quest’anno ha fatto rivivere la convivialità di un pranzo con i propri familiari. Vivere un’esperienza diretta può favorire la rievocazione dei vissuti legati alla propria storia di vita personale e stimolare la memoria, la curiosità e il piacere della condivisione di esperienze. Pertanto tutti gli ospiti del reparto Alzheimer con i loro familiari hanno potuto rivivere l’esperienza di un pranzo in trattoria. Sembrava proprio di entrare nelle trattorie di paese,anche gli operatori erano vestiti come una volta e c’erano oggetti antichi appesi nel reparto.

Per la festa dell’autunno grazie alla disponibilità del gruppo degli alpini di Galbiate si è proposta la tradizionale “burollata” nel parco della struttura animata dal gioco della pentolaccia durante il quale ospiti e parenti si sono divertiti a colpi di bastone.

La programmazione delle uscite grazie anche al bel tempo è continuata con l’uscita con il traghetto sul lago di Pusiano, la visita alla chiesa di Brongio, la passeggiata al campo delle zucche di Galbiate. Le domeniche invece sono sempre organizzate con proposte ludiche, gruppi musicali o teatrali esterni.