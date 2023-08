Galbiate-Pescate: conclusi i lavori alla rete idrica nelle vie E. Monti e S. Michele

I lavori, dal valore di circa 250.000 euro, sono stati finanziati con i fondi PNRR

Si inseriscono nel piano di efficientamento della rete idrica provinciale

GALBIATE/PESCATE – Si è concluso l’intervento di sostituzione della rete di distribuzione idrica che ha coinvolto via E. Monti e via S. Michele nei Comuni di Galbiate e di Pescate. L’intervento rientra tra quelli individuati da Lario Reti Holding, durante gli studi per l’efficientamento e il controllo della rete acquedottistica del Comune di Pescate, da cui

dipende la rete a servizio della frazione.

L’investimento è stato finanziato dall’Unione Europea nel contesto dell’iniziativa Next Generation EU / PNRR e ha previsto la sostituzione di quasi 800 metri di condotte, con predisposizione dei nuovi allacciamenti verso le abitazioni e la posa dei relativi nuovi

contatori. Le opere sono state finalizzate al miglioramento della gestione idrica della zona, al raggiungimento di una gestione ottimale delle pressioni e sono state realizzate nel rispetto dei caratteri morfologici e ambientali dell’area.

Tutte le sistemazioni di ripristino a termine dei lavori sono state effettuate in assoluto rispetto dei luoghi e hanno mantenuto la continuità attualmente esistente. L’intervento, dal valore di circa 250.000 euro è stato completamente finanziato dai fondi del PNRR.