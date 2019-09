GDF. Il comandante Dell’Anna passa il testimone al colonnello Enea Zanetti

Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Lecco, un nuovo comandante

A Massimo Dell’Anna subentra il colonnello Enea Zanetti

LECCO – Le Fiamme Gialle lecchesi hanno salutato il Colonnello Massimo Dell’Anna, destinato all’incarico di Comandante Provinciale a Taranto dopo tre anni trascorsi nel capoluogo lecchese.

La cerimonia di avvicendamento si è svolta martedì alla presenza del Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Piero Burla, delle principali Autorità Provinciali, dei militari dei Reparti della Provincia di Lecco e di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo.

Al Colonnello Dell’Anna che nel corso della cerimonia ha ringraziato sentitamente le Autorità e tutta la cittadinanza lecchese, subentra il Colonnello Enea Zanetti, 45 anni, di origini brianzole. Il nuovo Comandante si è arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza frequentando l’Accademia di Bergamo nel 1993, appena conseguito il diploma al liceo “Enrico Fermi” di Cantù.

Proveniente dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria Milano, ove da ultimo si è occupato di inchieste riguardanti società quotate e istituti bancari, nel corso della carriera ha comandato reparti operativi in Sardegna, Marche e Campania e prestato servizio presso il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza economico – finanziaria, ha conseguito il Master in Diritto Tributario d’impresa presso l’Università Luigi Bocconi.

Ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria della Guardia di finanza ed è’ Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il Gen. D. Piero Burla, dopo aver ringraziato il Colonnello Dell’Anna per la proficua attività svolta in provincia, ha rivolto al Colonnello Zanetti un augurio di buon lavoro nel nuovo incarico con l’auspicio di ulteriori successi nell’interesse del Corpo e del Paese.