Giornate di lauree al Politecnico per 71 laureandi

Mercoledì e venerdì si terranno le discussioni delle tesi di laurea magistrale e triennale

LECCO – Mercoledì 17 e venerdì 19 luglio 2024 giornate di lauree al campus. 71 laureandi festeggeranno questo importante traguardo. Dopodomani, mercoledì, si terranno le discussioni delle tesi di laurea magistrale, ecco l’elenco completo:

CORSO DI LAUREA QUINQUENNALE IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (EDA):

Federica Aguzzi

LaBel. Recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione del Castello di Belforte a Varese.

Giulia Amendola, Riccardo Riva

LESS. Lisbon Eco Smart Solutions. Progetto di un edificio polifunzionale con l’integrazione di soluzioni smart per il quartiere di Aterro da Boavista.

Alice Battisti, Chiara Piazza

The shape of bamboo in a favela. L’implementazione del bambù nelle costruzioni nella favela di Morro da Providencia.

Jaehyuk Kim

Costruire sul costruito: Progetto del Recupero e la Rifunzionalizzazione della chiesa storica di San Sebastiano, Casa Vertece e fienili abbandonati nel borgo di Vione con tecnologia stratificata a secco Timber-Frame.

Elizabeth Li

RiVivere gli Hutong: Progettazione di uno spazio polifunzionale con recupero delle Siheyuan tradizionali tramite l’applicazione dei parametri Active House.

Guillame Mareau

Espace Culturel des Granges Collières: Example of revitalizing and refurbishing an ancestral farmhouse to bring out the heart of its district.

Alessandro Possenti

CONSERVARE, ADATTARE, TRASMETTERE. Verso il Mercato 2030, strategie per il rilancio e il recupero dei mercati alimentari e del loro contesto: il caso studio di Cremona.

Giovanni Secco

Share Ko Kusei: Progettazione di un edificio a torre con tecnologie di stratificazione a secco, per uno spazio co-dividuale* nel quartiere di Ginza a Tokyo.

Rebecca Tagliabue, Nicoletta Tenconi

Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex complesso carcerario sull’isola di Santo Stefano, Ventotene.

Matteo Tagliani

La Nuova BEIC: Potenzialità inespresse di un progetto durato 20 anni.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA – MECHANICAL ENGINEERING (MECH):

Mattia Dell’Oro

Mechanical strength improvement of Alloy 625 forgings by ageing treatment.

Prabhjot Singh

Enhancing Rehabilitation and Sports Inclusion through VR and MR in Unity.

CORSO DI LAUREA IN CIVIL ENGINEERING FOR RISK MITIGATION (CERM):

Hasan Al Aalami, Maryam Mehboob

DOWNSCALED EXPERIMENTAL ANALYSIS OF OPTICAL FIBER SENSING TECHNOLOGY FOR LEVEE AND LANDSLIDE MONITORING APPLICATIONS

Ali Ahmadi

A meta-model based procedure for the assessment of impact forces of dry granular masses on rigid barriers.

Luqing Chen, Hui Xiao

Management of Connected and Autonomous Vehicles (CAVs) in Nonsignalized Intersections Based on Cosimulation by SUMO and Python.

Nicola Codega

Monitoring morphological changes in a glacier environment based on Multitemporal Structure-from-Motion Photogrammetry

Ahmed Ibrahim Yousef Soliman Elmahdy

Propagation of Corrosion of Steel Bars in Carbonated Concrete Made with Different Binders

Adem Kurt

Tools for the Survey and Evaluation of Integrated Vulnerability of Residential Buildings in the Abiod Valley

Zahra Mohsenitakallu

Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) simulation of wave overtopping the convex and concave corners of a vertical seawall

Suci Indah Prastiwi

A DATA-DRIVEN APPROACH FOR BRIDGE VULNERABILITY ASSESSMENT AND MAINTENANCE PRIORITIZATION USING PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS AND CLUSTERING TECHNIQUES.

Morteza Tayebi

Exploring Superplasticizers Impact on MgO-Based Binder

Xinjie Zheng

Comparative Analysis of Erosion and Dam Filling Modelling

CORSO DI LAUREA IN BUILDING AND ARCHITECTURAL ENGINEERING (BAE):

Osama Gamal Abdelmonem Abushady, Ahmed Sobhy Mohamed Hassan Farag

From generative design to 7D BIM: An automated tool for prefabricated facade panel assessment and workflow integrating computational design.

Nikolai Abramov, Havana Lankegowda, Shunwei Liu

METAMORPHOSIS – Community Regeneration via Blockchain-Based Metaverse and Digital Fabrication

Pedram Afrashteh Far

Prefab Sustainability: A modular

Marzieh Arefnia, Emad Hejazymehr

Family housing for farmworkers in Visalia, California

Zahra Cheragh Nia, Mahlet Argaw Demissie, Alimzhan Oteuil

Exploring Advanced Design and Fabrication Methodologies For a Freeform Shading Element Through Algorithmic Programming, Robotics and Machine Learning approach to housing design

Sai Srimanth Duddukuru, Meenakshi Eswaramoorthy, Kim Anh Thao Nguyen

Design & energy optimization of mixed-use housing and audio video library

Waleed Ahmed Mohamed Ali Elshatlawy

Semi-Automated BIM Workflow for Early Facade Design in Residential Buildings

Hoda Esmaeilian Toussi, Motahareh Ghasemnejad Namaghi, Clinton Punnakkal Raphael

FlowVerse, Unveiling Rio’s Resilience through Integrated Modification Methodology (IMM)

Titania Nur Fadillah

The Turf: Iceland Lake Myvatn Community House Design

Giulia Lo Bianco, Masoud Pourhadi Hasanabad

Towards a more Sustainable Living: a real case of energetically efficient Renovation for an inclusive Residence in Lecco

Tatjana Konjikovac, Alam Rodriguez Pena

Multi-Objective Optimization and Artificial Intelligence Application in Skyscraper Design and Repurposing: Methodological Review and Implementation

Farnush Nazipov

Design of steel connections and members using a new BIM based procedure

Leonardo Pelaez de Alba, Fernando Vallejo-Jimenez

Cascina Lossano 2024. Architectural Transformation of Agricultural Heritage in the Pavese Region

Venerdì 19 luglio i riflettori saranno puntati sui laureati triennali:

INGEGNERIA CIVILE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO (ICMR):

Gabriele Previtali.

INGEGNERIA DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE (IPI):

Simone Berva, Alessia Caglio, Fabio Caldironi, Riccardo Camusso, Chiara Castelnuovo, Fabrizio Colombo, Sara Corti, Mischa Dembech, Camilla Dragoni, Stefano Frigerio, Gianbattista Grassi, Mattia Locci, Lorenzo Maroni, Gianluca Molteni, Davide Panzeri, Simone Rodigari, Nicolò Mario Ruggiero.