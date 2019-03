Lecco protagonista su Rai 1.

Oggi all’ora di pranzo è andata in onda la puntata di Linea Verde Life fra i territori manzoniani.

LECCO – Riflettori, quelli di Rai1, puntati sulla nostra città. Linea Verde Life, noto programma in onda sabato all’ora di pranzo ha fatto tappa a Lecco in un viaggio fra le bellezze del territorio, il richiamo al celebre Manzoni, ma anche un focus su innovazione e sostenibilità.

Nei giorni scorsi tante persone avevano notato la troupe della Rai girare tra lago e monti e oggi, su piccolo schermo, Resegone e Grigne hanno fatto da sfondo alle splendide immagini girate per la trasmissione condotta da Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro.

Un racconto snodato fra laghi e monti, natura e tutela dell’ambiente. Un viaggio dal Lario alla sede lecchese del Politecnico, poi in cima al San Martino dove, in collaborazione con i Ragni Lecco, si studiano innovazioni per prevenire il rischio frane.

Protagonisti anche i ragazzi dell’istituto Fiocchi che, in un progetto scolastico, hanno convertito dell’olio esausto, quello comunemente utilizzato in cucina per il fritto, in uno sgrassatore.

Le telecamere della Rai si sono spostate dal Calolziese, per vistare la Cartiera dell’Adda, a Mandello, poi all’Orrido di Bellano.

Immancabile il tour enogastronomico fra le eccellenze in cucina dal fritto di lago, ai missoltini fino ai dolci del giovane campione del mondo di pasticceria Filippo Valsecchi.