Il comune di Lecco consegna la Costituzione ai neo maggiorenni

Cerimonia nel rispetto delle norme anti-covid

Distribuzione scaglionata in quattro diversi momenti

LECCO – “Anche in questo particolarissimo 2020 consegnerò ai diciottenni di Lecco una copia del testo fondamentale della nostra Repubblica, ma dovremo necessariamente scaglionare la distribuzione: incontrerò i ragazzi nell’ambito di quattro momenti”.

Come annunciato, il sindaco di Lecco Virginio Brivio ha incontrato i neo-diciottenni della città di Lecco per la tradizionale consegna della Costituzione Italiana. Un momento importante per la comunità a cui, pur tra le difficoltà e le regole di distanziamento sociale, il sindaco non ha voluto rinunciare.