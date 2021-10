Tamponi rapidi? Esauriti per giorni gli appuntamenti nelle farmacie di Lecco, qualche disponibilità fuori città

“C’è chi arriva con il calendario in farmacia e prenota tamponi fino a Natale. Il telefono squilla sempre”.

LECCO – Una missione impossibile, o quasi: prenotare un tampone rapido in vista del ritorno al lavoro della prossima settimana è una vera impresa.

Ci abbiamo provato, cornetta alla mano, a contattare le farmacie del capoluogo, alla ricerca di un appuntamento disponibile per i prossimi giorni e la risposta nella maggior parte di casi è stata la stessa: “Siamo pieni”, alcune farmacie fino al prossimo venerdì, altre addirittura fino a fine mese.

Qualche posto libero si trova invece spostandosi verso i comuni dell’hinterland ma ben difficilmente questo lunedì e mercoledì, “in quelle due giornate, così come sabato, abbiamo raggiunto la capienza massima” ci raccontano alcuni dei farmacisti con cui abbiamo avuto modo di parlare. Più facile trovare degli appuntamenti disponibili durante gli altri giorni feriali.

“Siamo passati dai 200 tamponi alla settimana ad effettuarne 150 in una sola giornata – ci dice uno dei farmacisti intervistati – abbiamo dovuto ampliare il nostro organico assumendo quattro infermiere”.

Un aumento delle richieste che, ci spiegano, “avevamo iniziato a rilevare già a settembre con il personale delle scuole e che nelle ultime settimane è incrementato ulteriormente.

“A richiedere i tamponi sono le persone non vaccinate e c’è chi viene con il calendario in farmacia per programmare i test fino a Natale, ma ci sono anche quelle che hanno effettuato di recente la prima vaccinazione e non hanno ancora il green pass oppure gli utenti che hanno dei sintomi di malessere e voglio effettivamente verificare di non aver contratto il virus”.

Una “mappa” per cercare le farmacie disponibili

Oltre al volume di esami effettuati è decisamente incrementato anche il “traffico” telefonico: “Il telefono squilla sempre” ci dicono e questo riguarda pure le farmacie che non effettuano tamponi perché l’utenza, facendo ‘scorrere’ la rubrica oppure Google, prova comunque a contattare tutte quelle presenti sul territorio.

Diventa quindi utilissima la mappa (clicca qui) predisposta da Federfarma in cui è possibile visualizzare e selezionare solo le farmacie che effettuano tamponi anti-Covid. Così il cittadino può trovare i riferimenti necessari senza intasare le linee di tutte le farmacie del lecchese.

Federfarma: “Più di così non potevamo fare”

“I dati purtroppo sono questi e più di così le farmacie non possono fare – rimarca il presidente di Federfarma Lecco, Andrea Braguti – era evidente che, a questo punto, le nostre agende si sarebbero saturate. Molte farmacie hanno ampliato i propri orari e il personale. Ci siamo resi disponibili ad effettuare questo servizio che in questo momento è diventato particolarmente impegnativo e complica il lavoro quotidiano”.

Ci sono anche cliniche private e laboratori di analisi che effettuano i tamponi rapidi, con disponibilità differenti ma non tutti, va detto, al costo “calmierato” di 15 euro così come è stato previsto per le farmacie. Da giugno, inoltre, l’azienda ospedaliera di Lecco ha messo a disposizione un servizio di effettuazione dei tamponi molecolari validi per il Green pass, alla tariffa di 57,48 euro. Ci si prenota tramite il link (clicca qui)