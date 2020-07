Il Lago di Como ‘aperto per vacanza’: “Uniti per aiutare il turismo a ripartire”

A un mese dal suo lancio presentati i risultati della campagna #lakecomorestarts

Un calendario unico di eventi e l’iniziativa ‘Torna a trovarci’ per fare ripartire il turismo

LECCO – Dopo #lakecomorestarts la cabina di regia per il rilancio del turismo e cultura che unisce le Province di Como e Lecco è pronta per la ‘fase 2’, quella del ‘Lago di Como aperto per vacanza’. Una campagna che comincia, come la precedente, da un video di poco più di due minuti, un viaggio attraverso le immagini le eccellenze del nostro territorio.

Questa mattina, giovedì, la cabina di regia coordinata dalla Camera di Commercio Como-Lecco si è riunita a Lariofiere per presentare i risultati del progetto #lakecomorestarts ad un mese dal suo lancio e annunciare la nuova fase che mira, appunto, a promuovere il turismo sul Lago di Como “aperto e sicuro”.

Estate 2020 all’insegna di un turismo di prossimità

“Dopo un 2019 positivo e promettente i dati relativi al turismo sul Lago di Como quest’estate sono destinati a non essere entusiasmanti, ma, ad oggi, l’80% delle strutture alberghiere del territorio è aperto e pronto ad accogliere i turisti” ha fatto sapere Giuseppe Rasella, consigliere della Giunta camerale di Como e Lecco. “Siamo molto soddisfatti della campagna #lakecomorestarts – ha continuato – in 18 giorni il video promozionale ha ricevuto 1 milione e 680 visualizzazioni. Un successo frutto di un importante lavoro di squadra che vede unite le due Province in un comune obiettivo, fare ripartire al meglio il nostro territorio e il nostro Lago”. A pesare maggiormente quest’anno, come confermato, è l’assenza del turismo straniero che sul Lago di Como costituisce normalmente il 75% delle presenze. “A fine giugno – ha detto Rasella – rispetto all’anno precedente in Provincia di Lecco si calcola il -28% delle aperture di strutture alberghiere e in quella di Como il -27%. Sulle presenze turistiche, sempre a fine giugno il 90% erano turisti italiani, di cui oltre la metà, il 65%, lombardi. A testimonianza che quest’anno sarà proprio il turismo di prossimità a caratterizzare la stagione”.

“Torna a trovarci”

Per aiutare la ripartenza del turismo sul Lago di Como la Camera di Commercio insieme alle istituzioni lecchesi e comasche (capoluoghi, province, il Distretto Turistico del Centro Lago, le autorità di bacino del Lario e del Ceresio) ha ideato la promozione ‘Torna a trovarci, una notte sarai nostro ospite’: in pratica, tutti coloro che fino al marzo 2021 soggiorneranno in una struttura ricettiva del territorio del Lago di Como tra quelle aderenti all’iniziativa riceverà un voucher per un pernottamento omaggio nel caso di ritorno presso la stessa struttura dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. 77 in totale le strutture che hanno finora aderito all’iniziativa: 66 in Provincia di Como e 11 in quella di Lecco. L’elenco completo può essere consultato sul sito www.lakecomo.is/it

Ripartire dalla cultura

Anche eventi e iniziative culturali fanno parte della ‘ricetta’ per aiutare il territorio e il turismo a ripartire: “Per la prima volta è stato realizzato un calendario unico di eventi che da luglio a dicembre animeranno le due province – ha spiegato Rasella – si tratta di un grande progetto di marketing territoriale che unisce turismo e cultura per la promozione e il rilancio dei nostri luoghi e delle nostre bellezze”. Anche in questo caso, è stato pensato un nuovo format rispettoso dei protocolli sanitari per vivere gli eventi in piena sicurezza. “La formula – hanno spiegato durante la conferenza stampa – mira a riscoprire i luoghi della cultura contaminati dalle arti. Il calendario è un ‘cantiere aperto’ e durerà fino a dicembre, per la prima volta gli eventi delle due province sono stati mappati e verranno raccontati a mo di ‘pillole’ su diversi canali”. In questa prima settimana, dal 17 al 24 luglio, sono stati mappati 105 appuntamenti. Tutto il calendario con gli eventi è disponibile sul sito www.lakecomo.is/it.

La raccolta fondi

Per chi parteciperà al calendario unico partono oggi (16 luglio, ndr) due campagne di raccolta fondi grazie alla collaborazione di Fondazione della Comunità Comasca e Fondazione Comunitaria del Lecchese. A chi dona sarà concesso per il 2021 uno sconto del 5% su tutti gli ingressi a pagamento degli spettacoli organizzati dai soggetti locali che aderiscono al calendario unico. Di seguito le informazioni su come donare:

“Il Lago di Como ‘Covid Free’ “

“Trovo che questa sinergia vada nella giusta direzione – ha commentato Luca Leoni del Distretto Turistico del Centro Lago – a causa dell’emergenza sanitaria la Lombardia è conosciuta a livello internazionale, purtroppo con paura. Ma ora è il momento di dire a gran voce che questo è uno dei luoghi più belli del mondo e, paradossalmente, uno dei più sicuri e possiamo dire Covid Free. Il Lago di Como vi aspetta” ha concluso.

Dadati (Lariofiere): “Pronti ad offrire una Como Experience”

“Il polo espositivo di Lariofiere ha un ruolo di assoluta responsabilità per quanto riguarda lo sviluppo turistico – ha commentato Fabio Dadati, presidente di Lariofiere – stiamo lavorando con la Camera di Commercio per offrire una sorta di fiera esperienziale, il prossimo autunno, incentrata sulle possibilità sportive nel nostro territorio. Una possibilità concreta non solo per turisti e visitatori di scoprire quante esperienze si possono vivere sul Lago di Como ma anche per le imprese locali che potranno esporre e fare conoscere i loro prodotti. Una sfida interessante che Lariofiere affronterà insieme a tutti gli enti coinvolti in questa cabina di regia” ha concluso.

GALLERIA FOTOGRAFICA