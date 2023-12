Il Rotary Club Lecco e il Rotaract Club Lecco insieme per la lotteria di beneficenza natalizia

La tradizionale cena per lo scambio di auguri

LECCO – Mercoledì 13 dicembre i soci del Rotary Club Lecco si sono incontrati per lo scambio degli auguri e per la tradizionale lotteria natalizia, organizzata dal club, in cooperazione con il Rotaract Club Lecco. Il ricavato della lotteria sarà devoluto al sostegno dei loro numerosi service.

Il presidente Francesco Locatelli ha ringraziato membri del Rotary e i familiari per la loro numerosa partecipazione, il presidente del Rotaract Club Lecco Federico Rovea, per la sua e dei suoi soci fattiva collaborazione e Padre Livio Valenti che, come tutti gli anni, ha espresso i suoi auguri di Natale con un toccante pensiero. Il presidente ha poi dato il benvenuto a Melita Russo Tricomi, past President Inner Wheel Lecco.

Padre Livio Valenti ha sottolineato l’importanza di trovare luce e speranza in un periodo segnato da molte tensioni e conflitti nel mondo. Attraverso una lettura, Padre Livio ha richiamato l’attenzione sul fatto che l’amore di Dio per l’umanità dovrebbe essere sufficiente per trovare la felicità, anche nei momenti più bui.

La lotteria di beneficenza, organizzata da Francesca Ghezza, presidente della commissione comunicazione del Rotaract, dal prefetto Francesca Galli, da Luca Tentori, segretario del Rotary Club Lecco, e dal prefetto Stefano Cota, ha visto la distribuzione di numerosi doni, offerti dalle attività locali e che hanno reso possibile il successo della lotteria.

Il presidente del Rotary Club Lecco, Francesco Locatelli, ha espresso la sua gratitudine a tutti quanti hanno generosamente contribuito alla lotteria, mettendo a disposizione premi molto accattivanti e ai soci di entrambi i club per la loro “attiva” partecipazione al successo finale della lotteria con la raccolta di fondi da destinare agli importanti service dei 2 club. Il presidente ha infine ricordato i prossimi appuntamenti del club e ha augurato a tutti di trascorrere festività serene e possibilmente gioiose.