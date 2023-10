Il valore della Protezione Civile, una geocamminata per sensibilizzare i giovani

Venerdì 13 ottobre 800 studenti delle scuole della provincia a Lecco

“Insegnare ai più giovani come comportarsi in caso di emergenza e far capire cos’è la Protezione Civile e quanto sia importante”

LECCO – “Grazie a tutti i volontari della Protezione Civile per il loro tempo e grazie a tutti coloro che collaborano a questo evento che vuole insegnare ai più giovani come comportarsi in caso di emergenza e far capire cos’è la Protezione Civile e quanto sia importante per il territorio”.

Stefano Simonetti, Consigliere provinciale delegato alla Protezione civile, ha aperto con queste parole la conferenza stampa per la presentazione dell’attività della rete dei Centri di promozione della protezione civile nell’ambito della Settimana della protezione civile. In particolare venerdì 13 ottobre si svolgerà una geocamminata che vedrà coinvolti circa 800 studenti delle scuole primarie della provincia di Lecco.

“Il ruolo della Protezione Civile non si esaurisce nel momento dell’emergenza ma c’è un prezioso lavoro di prevenzione e informazione – ha detto Simona Piazza, Assessore alla Protezione civile Comune di Lecco -. E’ importante coinvolgere i giovani perché l’attività della Protezione Civile è prima di tutto un’attività di volontariato”.

Fabio Valsecchi, dirigente del servizio di Protezione Civile della Provincia di Lecco ha sottolineato come i veri protagonisti della geocamminata (iniziativa della regione in accordo con provincia e provveditorato) siano gli operatori del mondo della scuola: “Sarà una giornata importante visto che a Lecco arriveranno circa 800 studenti da tutta la provincia. E’ importante formare questi ragazzi che un domani, speriamo, potrebbero diventare nuovi volontari”.

Marina Ghislanzoni dell’Ufficio scolastico territoriale di Lecco ha sottolineato la bella collaborazione all’interno della rete scolastica, mentre Gianluca Mandanici, Dirigente scolastico Istituto Viganò di Merate, scuola capofila della rete provinciale (12 istituti superiori e 15 istituti comprensivi) ha ribadito l’importanza del tema: “Questo genere di iniziative traduco in pratica l’educazione civica che si studia a scuola, sono molto formativi per favorire la crescita di una comunità attiva e responsabile”.

Mariagrazia Rota, coordinatrice della rete Centri di promozione della Protezione Civile è entrata nel merito dell’iniziativa che, venerdì prossimo, vedrà coinvolto tutto il centro città con diversi stand. E, infine, un ricordo è stato rivolto al disastro del Vajont di cui proprio oggi ricorrono i 60 anni, poiché proprio quel tragico evento diede il là alla creazione di un sistema di Protezione Civile nel nostro paese.

NEL DETTAGLIO LE INIZIATIVE DELLA GIORNATA