Il Vigile del Fuoco Paolo Fogliada supera il primo step della sua sfida benefica

“Una cura da record”, prosegue il progetto di raccolta fondi per aiutare chi combatte la Fibrosi Cistica

Da Verona a Medjugorje in 43 ore: “Grazie alla vitalità di Greta, la mia passione per la bici sta diventando qualcosa di più…”

LECCO – “Pioggia, vento, freddo, qualche problema fisico… non ci siamo fatti mancare proprio nulla”. Paolo Fogliada, il Vigile del Fuoco ciclista, è soddisfatto per aver portato a termine una piccola impresa con l’obiettivo di dare una mano a coloro che stanno combattendo contro la fibrosi cistica.

“Siamo saliti in biciletta alle 6 di venerdì scorso a Cerea di Verona e dopo 43 ore, 720 chilometri e 5mila metri di dislivello positivo siamo arrivati a Medjugorje – ha raccontato Fogliada -. E’ stata dura perché ho avuto un problema allo stomaco che mi ha costretto a fermarmi per un po’, ma Greta, che mi ha seguito a distanza lungo tutto il viaggio, mi ha dato la forza per continuare e raggiungere l’obiettivo”.

Anche Greta Braendle è di Chiavenna, Paolo Fogliada l’ha conosciuta proprio durante la sua battaglia contro la fibrosi cistica: “E’ una ragazza di 22 anni che non si è fatta piegare dalla malattia, anzi… è una vera forza della natura. Dal nostro incontro è nata l’idea di sfruttare questa mia grande passione per la bicicletta per aiutare chi lotta contro la fibrosi cistica dando vita a una raccolta fondi per garantire costosi medicinali a chi ne ha bisogno. Tra l’altro mi ha fatto una grandissima sorpresa presentandosi alla partenza dell’avventura per darmi di persona il suo incitamento”.

Paolo Fogliada, insieme agli amici Manriko e Andrea, sono partiti alla volta di Medjugorje, mentre a Trieste si è unito anche Alex. Fondamentale il supporto in furgone di Roberta e Marinella (mogli di Paolo e Manriko): “Non è stato affatto semplice ma nella notte tra sabato e domenica abbiamo raggiunto la nostra meta. Devo ammettere che è stata una grandissima soddisfazione, ho tagliato questo mio personale traguardo con le lacrime agli occhi, soprattutto pensando a tutto quello che c’è dietro”.

“Una cura da record”, è questo il nome che Greta e Paolo hanno voluto dare al loro progetto di raccolta fondi che in pochi giorni ha raggiunto la cifra di 1.500 euro, ma si può fare ancora di più: “Devo dire che in questi giorni ho ricevuto tantissime testimonianze di solidarietà anche da persone che non conosco e questo mi riempie di gioia, ma la raccolta fondi continua così come continuano i record da battere”.

Paolo Fogliada, infatti, è pronto per una nuova impresa e questa volta giocherà in casa: “Il 20 o 21 maggio (la data dipende dai turni di lavoro e dal meteo) mi cimenterò in un Everesting: una prova che consiste nell’affrontare più volte una salita fino a raggiungere 8.848 metri di dislivello positivo, esattamente come l’altezza dell’Everest, la montagna più alta del mondo. Per farlo ho scelto la salita di Pianazzola a Chiavenna, circa 5 km da percorrere 29 volte”.

Mentre il Vigile del Fuoco in servizio al Comando di Lecco è pronto a superare un nuovo record in bicicletta, la speranza di Greta e Paolo è quella di poter superare anche nuovi record di solidarietà ma per farlo serve l’aiuto di tutti. Per contribuire basta accedere alla piattaforma “Rete del Dono” (CLICCA QUI).