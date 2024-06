In Piazza Era il concerto del Coro Creem&Friends

Appuntamento il 30 giugno alle 18.30

“Un progetto di armonia ed inclusività”

LECCO – Appuntamento musicale con il coro Creem&Friends il 30 giugno alle 18.30, la location scelta è la suggestiva Piazza Era a Pescarenico.

Creem&Friends è una associazione di promozione sociale che nasce dall’entusiasmo di 4 amiche: Claudia Telesca, Renata Colnago, Elena Rusconi ed Emanuela Castagna, dal loro amore per la musica e dal loro desiderio di liberare il canto da qualsiasi forma di condizionamento o restrizione, creando un progetto di bellezza, armonia ed inclusività a favore del territorio in cui vivono, Lecco.

A loro si sono generosamente uniti nella complessa organizzazione di questa meravigliosa attività, tre “Friends” eccezionali: Daniela Ciannella, Emanuela Bruni ed Enrico Licini.

“Viviamo in una cultura che tende a vedere il cantare come una attività vincolata alla capacità di “cantare bene”, in un sistema efficientista e competitivo – spiegano le promotrici – senza nulla togliere alla bellezza e al valore di cori così impostati sulla tecnica vocale e sulla realizzazione di concerti, Creem&Friends si propone la finalità di essere un coro differente, dove può cantare chiunque, anche e soprattutto chi crede di essere stonato o al quale è stato detto di non avere una bella voce. E’ un coro che lascia libero il corista di partecipare con la frequenza e l’assiduità preferite, dal momento che la finalità non è produrre un repertorio da esibire in un concerto, ma cantare al meglio una singola canzone, che cambia ad ogni serata di prova, per il puro gusto del cantare insieme in libertà”.

Da Settembre 2023 si alternano alla guida del coro due direttrici di coro eccezionali: Elena Mapelli e Marta Rainoldi. “Super preparate tecnicamente ed umanamente, professioniste egregie, con una energia scoppiettante, stanno traghettando il nostro coro verso una nuova fase, più moderna ed internazionale più accurata tecnicamente, pur rimanendo, questo, un coro altamente inclusivo di meravigliosi dilettanti che vogliono divertirsi cantando insieme”.

Maggiori dettagli sulla pagina social Creem&Friends