In tantissimi per l’edizione zero di “Talenti in volo”, premiati i meriti dei ragazzi

Confcommercio Lecco e Comune di Lecco insieme per la risorsa più preziosa: i giovani

“Vogliamo che i nostri ragazzi, sin da piccoli, abbiano tutte le occasioni migliori per esprimere le loro capacità in qualsiasi ambito”

LECCO – Una prima edizione di “Talenti in volo” davvero partecipata quella che si è svolta ieri sera, giovedì, in sala don Ticozzi. Inizialmente programmato in piazza Garibaldi, l’evento è stato spostato al chiuso per via dei possibili temporali e proprio a causa della inattesa quantità di gente e degli spazi ridotti, gli organizzatori hanno dovuto stravolgere la scaletta della serata che, comunque, è stata una grande festa come era negli intenti.

“Talenti in volo”, organizzato da Confcommercio Lecco e Comune di Lecco, voleva essere un momento per premiare i giovani talenti emersi per meriti sportivi in ambito scolastico, per meriti all’interno di proposte o concorsi scolastici e per azioni di generosità e fair play, e così è stato: sul palco si è visto il volto più bello della nostra città, quello degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado che ogni giorno compiono il loro dovere.

Sul palco, assieme al responsabile della comunicazione di Confcommercio Lecco Marco Magistretti, è salito l’assessore Emanuele Torri: “Una iniziativa che è alla sua edizione zero ma speriamo sia solo la prima di tante altre – ha detto -. Il talento è una cosa importante, siamo convinti che se vogliamo investire sui giovani dobbiamo sempre lavorare al loro fianco proponendo stimoli da osservare e analizzare. Come comune siamo orgogliosi di essere protagonisti di questa serata in cui andiamo a premiare meriti scolastici non legati a una questione di rendimento ma legati ad altri talenti, riconosceremo i meriti sportivi e i meriti di una categoria a cui siamo molto legati, quella del fair-play. Un grazie alle scuole delle città che hanno collaborato all’interno di questo percorso”.

“Un saluto a tutti i ragazzi, agli insegnanti, ai genitori e alle loro famiglie. Questa presenza così numerosa dimostra quanto ci teniamo ai nostri ragazzi e alle loro capacità – ha detto il sindaco Mauro Gattinoni -. Noi vogliamo che i nostri ragazzi, sin da piccoli, abbiano tutte le occasioni migliori per esprimere le loro capacità in qualsiasi ambito, perché possa costruire qualcosa assieme agli altri e non contro gli altri. Vogliamo essere una comunità educante dove ognuno fa il proprio pezzetto perché vogliamo puntare sulla risorsa più preziosa, i giovani. Grazie a quanti hanno lavorato alla cura di questi ragazzi”.

“C’è qualcuno che nasce con delle doti maggiori rispetto ad altri, ma sicuramente tutti noi abbiamo un grandissimo cuore e io ci tengo a premiare il cuore – ha detto il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati -. Se insegniamo ai nostri bambini a mettere il cuore in quello che fanno, anche se non saranno campioni nello sport e geni a scuola, sicuramente riusciranno a costruire un futuro migliore per questa società. Bambini, tutti voi avete un talento e noi dobbiamo aiutarvi a esprimerlo”.

Alla premiazione ha partecipato anche Dario Righetti, presidente della Picco Lecco, la squadra di volley della città che ogni anno, grazie a un grande lavoro di squadra, sforna campionesse di sport e, soprattutto, di vita. Accanto a lui Laura Meroni, che si occupa del settore giovanile e coordina le borse di studio che la società assegna annualmente, e Noemi Monti, un talento del volley tutto lecchese che è entrata nella rosa della squadra di serie A, un esempio da seguire per i tantissimi giovani presenti alla serata.

Non poteva mancare all’appuntamento il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco Adamo Castelnuovo: “Sono qui a portare i saluti e i ringraziamenti di tutto il sistema scuola. Questa sera vedo un grandissimo lavoro sull’inclusione e voglio ringraziare tutti gli insegnanti che lavorano al fianco dei nostri ragazzi. I talenti sono importanti, li avete, non sono per voi ma sono per il mendo e vi ringraziamo perché li mettete a disposizione. Potete contare sui vostri genitori e sui vostri insegnanti anche se a volte pure noi sbagliamo: voi avete molti più talenti di quelli che noi vi dichiariamo perciò lasciate uno spazio a ulteriori talenti e ignorate gli adulti quando vi dicono che non potrete fare qualcosa da grandi. Cerchiamo di scoprire insieme le vostre potenzialità perché via aiuterà a capire quale sarà la vostra strada per giocarvi il futuro nella nostra bellissima città e nel mondo. Aspettiamo i vostri talenti a palate!”

Ai premiati, ben 68 alunni e 14 classi, è stato consegnato un buono da spendere in materiale scolastico offerto grazie alla libreria Cattaneo, alla Cartolibreria dello Studente, al Libraccio e all’edicola Merlo di San Giovanni che hanno sposato il progetto.

I premiati

Meriti comportamento/fair play

5^B scuola primaria Oberdan Belledo

2^ scuola Sauro Germanedo

Rehan Azhar 4^ scuola primaria De Amicis

Martina Marra 3^C scuola media Stoppani

Valeria Manfredi 3^B scuola media Stoppani

Andrea Pasquini 3^B scuola media Stoppani

Ginevra Amarù 2^G scuola media Stoppani

Matilde Barraja 2^G scuola media Stoppani

Giorgia Beccalli 2^G scuola media Stoppani

Benedetta Colombo 2^G scuola media Stoppani

Samira Longo 2^G scuola media Stoppani

Marta Pozzi 2^G scuola media Stoppani

Federico Moschetti 2^G scuola media Stoppani

Valentina Lanfranchi 3^B primaria Oberdan Belledo

Pietro Cosentino 5^A primaria Oberdan Belledo

Giulia Gualtieri 5^A primaria Oberdan Belledo

Sofia gattinoni 5^B primaria Oberdan Belledo

Meriti sportivi

Alice Castelnuovo 2^E Ic Falcone Borsellino

Pietro Carminati 3^A Ic Falcone Borsellino

Alessandro Spreafico 4^ Ic Falcone Borsellino – De Amicis

Nicola Raineri 2^H Ic Falcone Borsellino

Ludovica Spreafico 3^H Ic Falcone e Borsellino

Leonardo Sattin 5^A primaria Oberdan Belledo

Sofia Lombardo Ic Falcone e Borsellino

Matilde Ortalli Ic Falcone e Borsellino

Vikum Kande Ic Falcone e Borsellino

Stefano Cogliati Ic Falcone e Borsellino

Michela Bertino Ic Falcone e Borsellino

Meriti scolastici