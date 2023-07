Plastic Free Lecco in Regione per parlare di volontariato ambientale

L’obiettivo è riuscire a muoversi in sinergia per sensibilizzare sull’uso e sull’abuso della plastica

Ribadita l’importanza del volontariato ambientale

LECCO – Incontro martedì a Palazzo Lombardia tra i rappresentanti di Plastic Free Lecco, l’assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia Gianluca Comazzi e il sottosegretario Mauro Piazza.

Un pomeriggio in cui la sensibilità sull’uso e abuso della plastica, la tutela del verde e del territorio ha trovato tutti d’accordo, ponendo le basi per tanti progetti e collaborazioni in provincia di Lecco e in tutta la Lombardia.

A plaudire all’incontro è anche lo stesso Piazza con un post sui social: “Ho avuto il piacere di conoscere questa realtà di volontariato ambientale, e con loro possiamo provare a costruire assieme un percorso di collaborazione con i parchi regionali per una giornata dedicata alla raccolta della plastica nelle riserve naturali”.