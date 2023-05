“Innovation Day 4.0: consapevoli e digitali”, premiati i ragazzi del Badoni

La 4D Telecomunicazioni si è aggiudicata il primo posto col progetto green “Ogni fibra ha il suo peso”

LECCO – Alcuni ragazzi dell’Istituto Badoni di Lecco, lunedì scorso, si sono recati a Milano, presso l’Auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli, per partecipare alla premiazione che li ha visti protagonisti della quarta edizione dell’evento “Innovation Day 4.0: consapevoli e digitali”, organizzato da Roadjob, associazione no profit.

La competizione ha visto la presenza di un nutrito numero di studenti, provenienti dai diversi istituti tecnici delle città di Lecco, Como e Monza Brianza. Una delle tre classi del Badoni, la 4D Telecomunicazioni, si è aggiudicata il primo posto, con il progetto green “Ogni fibra ha il suo peso”, che prevede la realizzazione di toupet, impiegando i residui provenienti dalla lavorazione delle fibre tessili, realizzate all’interno della Limonta SPA, azienda che opera a Costa Masnaga e che ha collaborato con gli studenti. L’importanza del progetto, maturato all’interno di un percorso volto al riciclo dei materiali di scarto, è volto a sensibilizzare sempre più i giovani sulla necessità di favorire lavorazioni che promuovano innovazione e cambiamento.

Interessante è la prospettiva degli allievi Alessandro Quaglia, Andrea Longhi, Lisa Errichelli, Marco Tentori, Harjot Sing: “Vogliamo ringraziare RoadJob e la scuola per averci permesso di partecipare a questo contest e in particolare l’azienda Limonta che ci ha aiutati nel nostro percorso. Questo progetto ha rappresentato una grande opportunità per noi come studenti, di conoscere una realtà aziendale del nostro territorio e di sensibilizzarci su alcune tematiche quali la sostenibilità ambientale. Ci siamo messi in gioco in un ambito diverso dal nostro percorso scolastico e siamo stati molto orgogliosi che il nostro lavoro sia stato apprezzato e riconosciuto. Speriamo che questo progetto possa rappresentare un’ispirazione per altre scuole e organizzazioni a prendere sul serio la sostenibilità ambientale e a lavorare insieme per un futuro migliore per il nostro pianeta”.

“Siamo riconoscenti alla scuola I.I.S. Badoni per averci dato questa opportunità – ha detto la squadra Smart Trackers 5B Telecomunicazioni (Corti, Bonfanti, Faggi, Fanti e Milani) -. Per noi ragazzi questa iniziativa è stata una sfida contro altri progetti ma prima di tutto contro noi stessi, in cui ci siamo potuti mettere in gioco sviluppando il lavoro di squadra, un elemento indispensabile nel mondo del lavoro. È stato stimolante poter conoscere e confrontarsi con una realtà esterna a quella scolastica come quella della FESTO grazie anche al suo referente Murgano Edoardo che ci ha accompagnato in questa competizione”.

“Il mio gruppo ha avuto il compito di rappresentare l’azienda A.A.G. Stucchi di Olginate e siamo stati in grado di lavorare su un progetto innovativo e unico, che ci ha permesso di mettere in pratica le nostre abilità di team-work e problem solving – ha detto Lorenzo Frigerio rappresentante del team Limitless (Beretta, Frigerio, Viglienghi, Vitali – 4A automazione). L’esperienza è stata molto interessante e arricchente, poiché ci ha consentito di uscire dallo schema della scuola e di mettere alla prova tutte le nostre capacità e competenze. Vorrei ringraziare di cuore l‘azienda A.A.G Stucchi per averci dato l’opportunità di partecipare alla competizione, e la dirigente scolastica insieme a tutti i docenti presenti, per averci sostenuto fino alla fine e per aver sempre creduto in noi”.

A tutti loro il grande applauso dei docenti, dei compagni e della Dirigente Luisa Zuccoli insieme all’intero Istituto Badoni.