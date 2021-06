Servizio di navigazione a pieno regime sul lago di Como: più corse di battelli e traghetti

Oteri: “Prevediamo un aumento di turisti, abbiamo messo in campo ogni sforzo possibile”

LECCO – Da oggi, sabato 12 giugno, entrerà in vigore il nuovo orario di battelli, aliscafi e traghetti per un servizio a pieno regime su tutto il lago, che verrà garantito fino al 3 ottobre 2021.

Importanti le intensificazioni rispetto all’orario in vigore: ripristinata la cadenza ogni mezz’ora dei collegamenti del primo bacino, aggiunta una corsa a/r di collegamento battello fino a Colico con fermate presso tutti i pontili, comprese le località di Musso, Campo, Pianello del Lario e Dervio e il servizio rapido tornato ad orario “pre-pandemia”.

Allargata anche la fascia di operatività dei traghetti che circoleranno fino a mezzanotte circa ed intensificato il servizio navetta di centro lago; ripristinati altresì i collegamenti giornalieri nel ramo di Lecco verso Bellagio.

“Dopo questo ultimo mese di timida ripresa del traffico turistico, prevediamo ora un aumento dei flussi di viaggiatori italiani e stranieri, complice anche la recente ordinanza del Ministro della Salute di deroga dall’obbligo di tampone in caso di permanenza non superiore alle 24 ore ed entro i 60 km dal luogo estero provenienza – afferma Nicola Oteri Direttore di Esercizio Navigazione Lago di Como – Abbiamo messo in campo ogni sforzo quale segnale di positività per l’intero territorio e con l’obiettivo di contribuire ad incrementare il valore dell’offerta turistica lariana sia per il turismo di prossimità che nei mercati internazionali”

Nel rispetto delle attuali indicazioni relative distanziamento dei viaggiatori, la portata passeggeri a bordo di tutta la flotta verrà ridotta e l’accesso potrà avvenire soltanto con obbligo di indossare la mascherina protettiva.

Gli orari del servizio sono disponibili sul sito internet www.navigazionelaghi.it, dal quale sarà altresì possibile acquistare i biglietti di corsa semplice e andata e ritorno, senza necessità di registrarsi o creare alcun account personale.

Le biglietterie della Navigazione Lago di Como sono invece a disposizione per l’acquisto di tutte le altre soluzioni. In particolare a Como, presso la biglietteria di Piazza Cavour, già dallo scorso anno è altresì disponibile il servizio UFirst; attraverso l’app Ufirst il cliente può comodamente prenotare con anticipo il proprio turno per l’accesso alla biglietteria, senza dover rimanere in coda in attesa di acquistare il titolo di viaggio e, circa 10 minuti prima del proprio turno, riceverà una notifica che lo inviterà ad avvicinarsi alla biglietteria, dove è stata altresì predisposta una cassa dedicata ufirst.