Lariofiere, al via la riqualifica dei padiglioni e degli arredi

Oltre due milioni di euro per il restyling del centro espositivo

I lavori dovrebbero terminare entro l’autunno

ERBA – Sono cominciati a metà maggio i lavori presso il centro espositivo di Lariofiere a Erba: circa due milioni il valore delle opere, possibili grazie all’importante contributo stanziato dai soci e ai fondi regionali destinati proprio ai centri fieristici per la riqualifica.

Nelle scorse settimane sono cominciati i lavori di svuotamento e smontaggio dei padiglioni e delle aree interessate al restyling. L’intervento più consistente sarà effettuato nel padiglione C (quello che ha ospitato il centro vaccinale anti Covid durante l’emergenza sanitaria): qui è in corso la fresatura dei pavimenti in cemento, successivamente verrà aggiornato tutto l’impianto elettrico e verranno sostituite le luci neon con quelle a led. Il padiglione C verrà attrezzato per spettacoli ed eventi, avrà una capienza massima di 1.400 posti a sedere.

I lavori ai pavimenti sono cominciati anche negli altri due padiglioni, Volta e Manzoni. Verrà mantenuta e ridipinta la parte in cemento (si stanno testando i possibili nuovi colori), mentre l’arena centrale – 100 posti a sedere – verrà modificata.

Al piano superiore, cambieranno faccia con nuovi arredi anche il ristorante, la sala congressi Porro (250 posti) mentre al piano terra verrà sistemata la più piccola sala Porro.

L’ingresso del centro espositivo sarà ritinteggiato e si sta valutando la realizzazione di un corridoio di luce – con vetrate – che riprenda l’onda dell’arena centrale, segnando l’accesso alla fiera.

Il resto dei lavori riguarda poi l’area esterna dove verranno realizzati due dehors e un’area fumatori. Una piantumazione mobile (piante in vaso) schermerà i parcheggi e la facciata verrà dipinta.

“Siamo molto soddisfatti – il commento del presidente di Lariofiere Fabio Dadati – questi lavori erano attesi e consentiranno di ammodernare un centro espositivo strategico e centrale per i territori di Como e di Lecco”. I lavori dovrebbero concludersi entro l’autunno.