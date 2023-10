L’assessore Lucchini in visita a Lecco: “Qui realtà d’eccellenza sociale”

L’assessore regionale ha visitato alcune delle realtà del territorio lecchese attive nell’ambito del Terzo Settore

“Qui tanta eccellenza, prenderemo spunto”

LECCO – Auser, ‘La casa di Stefano’, Fondazione Enrico Scola: queste le realtà visitate sul territorio lecchese da Elena Lucchini, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità.

“Quest’oggi – ha affermato l’assessore Lucchini – ho avuto modo di conoscere direttamente realtà dell’eccellenza sociale che offre la città di Lecco. Penso al centro diurno disabili ‘La Casa di Stefano’ e alla consolidata realtà dell’Auser. Inoltre, con il sottosegretario Piazza, abbiamo avuto il piacere di intervenire all’inaugurazione di un alloggio per esperienza di vita cittadina e comunitaria di ragazzi adolescenti alla fondazione Enrico Scola”.

L’alloggio in via Cairoli 59 amplia di fatto l’offerta già presentata e attiva della Fondazione Enrico Scola presieduta da Pietro Galli: l’appartamento, 7-8 posti letto totali, si aggiunge infatti ai due già presenti nello stabile dedicati a progetti di housing sociale per ragazzi fragili e con disabilità.

Nel quadro degli obiettivi di sostegno e promozione del terzo settore, ha osservato Lucchini, “Regione Lombardia considera prioritario valorizzare il contributo di queste realtà, sia in fase di programmazione che di attuazione delle politiche a sostegno delle famiglie e delle persone a rischio di esclusione dalle opportunità di crescita e sviluppo offerte dal nostro territorio”.

L’alleanza tra istituzioni e terzo settore, ha sottolineato l’assessore, “resta centrale in Lombardia. Lo testimoniano i numeri del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): al mese di ottobre 2023 risultano iscritti più di 15.500 enti ripartiti secondo le varie sezioni del registro. E alla provincia di Lecco fanno capo circa 620 associazioni”.

Infine, ha concluso Lucchini, “attualmente Regione Lombardia sta sostenendo con un contributo di circa 320.000 euro 4 iniziative a livello provinciale. In particolare, il progetto “Con voi per loro” che è un esempio concreto dell’azione chiave degli enti del territorio. Il progetto interviene infatti per rafforzare il collegamento tra i servizi territoriali e gli utenti, con particolare riferimento ai caregiver”.

Molto attento alle esigenze del suo territorio, il sottosegretario Piazza ha ricordato come il terzo settore e l’associazionismo rivestano “un ruolo chiave, sempre più cruciale, per costruire e rafforzare la capacità di questa provincia di generare capitale sociale a servizio della comunità”.

È importante, ha messo in evidenza Piazza, “continuare a sostenere, come già da tempo fa Regione Lombardia, lo svolgimento di attività da parte di organizzazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore affinché venga valorizzato il loro ruolo e quello dei tantissimi volontari al servizio della nostra comunità”.

La realtà del territorio lecchese, ha concluso, “vede queste realtà svolgere un ruolo fondamentale di condivisione sociale, un lavoro prezioso dimostrando ancora una volta come il terzo settore sia sempre più protagonista”.

Al termine degli incontri cittadini, nella sede territoriale della Regione, si è tenuta la tavola rotonda ‘Il terzo settore: patrimonio di Regione Lombardia’ alla quale hanno partecipato le principali rappresentanze dell’associazionismo locale.