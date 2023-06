Lecco. Agli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus il Laboratorio di Narrazione

Seguiranno altri due incontri, sempre sotto la guida di Gigi Maniglia, in collaborazione con il CRAMS

LECCO – All’interno della collaborazione da tempo attiva tra gli Istituti Airoldi e Muzzi e CRAMS, in particolare per le attività realizzate nei progetti City4Care – Quartieri del Terzo Paradiso, ha preso ieri il Laboratorio di Narrazione condotto da Gigi Maniglia, attore, autore, regista, docente teatrale.

Tre appuntamenti, 10 – 17 e 24 giugno, in cui bambini ed adulti, riuniti intorno ad un tavolo, hanno l’opportunità di sperimentare l’arte della narrazione e dell’improvvisazione, per costruire una storia inventando luoghi, trame e personaggi. Il laboratorio di narrazione è un progetto intergenerazionale volto a stimolare il confronto e il il racconto collettivo di adulti e bambini.

La guida di questi incontri porterà i partecipanti in un percorso aggregativo in cui si stimoleranno racconti di esperienze, storie fantastiche, inventate e reali per trascorrere un momento di condivisione insieme. Il progetto è rivolto a un gruppo di ospiti degli Istituti e ad un gruppo di “nipoti”, di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, che hanno scelto di coinvolgersi.

Un successo il primo appuntamento di ieri mattina che, sotto la guida dell’istrionico Gigi Maniglia, ha visto il coinvolgimento di un bel gruppo di ospiti e di “nipoti e pronipoti” che si sono lasciati prendere dalla narrazione e dal divertimento.