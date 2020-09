Lecco. Ambulatorio ad accesso libero per i tamponi chiuso… senza un avviso

A segnalare il disservizio alcune mamme che si sono recate questa mattina, sabato, in ospedale

“Bastava mettere un cartello, quanto meno per non generare ulteriore confusione”

LECCO – Si sono recate all’ospedale Manzoni di Lecco con i propri figli febbricitanti per effettuare il tampone per la diagnosi di Covid-19, usufruendo del servizio offerto dall’Ambulatorio ad accesso libero posto al piano -1.

Ma oggi, sabato, anziché essere aperto come avrebbe dovuto, l’ambulatorio era chiuso senza neppure un cartello di avviso per i pazienti.

Alle mamme e ai rispettivi figli, non è restato far altro che rivolgersi all’ambulatorio dove si reca chi ha effettuato la prenotazione per i tamponi, allungando ulteriormente la fila di uno sportello già stracolmo.

“Ci impongono regole, ci chiedono di osservare attentamente precise disposizioni soprattutto sul lavoro e poi il primo posto questo non accade è proprio l’ospedale – sbotta una delle mamme che questa mattina ha trovato l’Ambulatorio ad accesso libero chiuso – Sono da un lato arrabbiata e dall’altro preoccupata perché se avvengono simili disservizi ora, che non c’è nessuna emergenza particolare, non oso immaginare cosa potrà succedere se la situazione dovesse peggiorare”.

Critica anche seconda mamma, che si è trovata a vagare per l’ospedale nella speranza di trovare aperto l’Ambulatorio scoprendo invece che oggi è rimasto chiuso: “Non è il mio lavoro e non giudico. La chiusura può essere dovuta a tanti motivi, ma almeno un cartello di avviso, quello sì. Quando meno si evitava di perdere tempo”.