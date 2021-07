“Ti porto io” la campagna del Comune di Lecco dedicata agli under 19

Viaggi gratis sugli autobus di linea, sono già arrivate 1500 richieste

LECCO – Prosegue la campagna di promozione dell’iniziativa “Ti porto io!” rivolta agli under 19 di Lecco e pensata per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale sul territorio comunale: ad oggi, fanno sapere dal Comune, sono 1.545 le tessere richieste, 533 le tessere consegnate

“Ricordo a tutti i ragazzi che hanno già ricevuto la loro card personale – sottolinea l’assessore alla Mobilità Renata Zuffi – di non utilizzarla fino alla fine di agosto, per non incorrere in sanzioni: la validità dell’abbonamento gratuito decorre infatti dal 1° settembre e per ogni anno successivo, salvo revoca, fino al 31 dicembre del 19esimo anno d’età”

Chi non ha ancora fatto richiesta può effettuarla attraverso il rilascio di con una tessera esclusiva da richiedere attraverso il portale https://tiportoio.lineelecco.it/ .