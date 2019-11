Lecco. Domenica 1 dicembre torna il ritrovo degli ex dipendenti Sae

In occasione di Telethon si rinnova il tradizionale appuntamento

Invitati anche i famigliari degli ex dipendenti che non ci sono più

LECCO – Domenica 1 dicembre torna, come da tradizione, il ritrovo di tutti gli ex dipendenti dell’azienda Sae. “Invitiamo ancora una volta tutti i nostri amici, ex dipendenti Sae, ad incontrarsi per ricordare quei bei tempi trascorsi sul lavoro – dicono gli organizzatori -. Per mantenere sempre viva questa tradizione ci piacerebbe partecipassero anche i parenti degli ex lavoratori che, purtroppo, non ci sono più: le mogli o i figli per ricordarlo alla memoria, per noi è come se ci fosse ancora lui”. E’ da 16 anni, sempre all’inizio di dicembre, in occasione della maratona Telethon di Lecco, che ricorre questo incontro.

Il programma di domenica 1 dicembre

particolare ricordo dei Colleghi Defunti, celebrata dal rev. Don Carlo Gerosa – Parroco di Acquate Ore 11:15 Monumento dedicato alla Sae e ai suoi uomini per deporre

omaggi floreali e ricollocare Libri della Memori nella celletta dell’opera Ore 12:30 Ristorante Nuovo di Garlate per il tradizionale pranzo

Le iscrizioni si ricevono sino alle ore 20 di venerdì 29 novembre telefonando a

uno dei seguenti numeri: 0341 603215 (Angelo Fontana); 0341 603164 (Gerolamo

Fontana); 0341 499809 (Gianfranco Oberti).