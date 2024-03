Lecco. Evento per i 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia

Appuntamento con Thomas Emmenegger e Roberto Nava

Una spinta innovativa di Basaglia, un’idea di società libera e di un sistema di welfare inclusivo

LECCO – Un secolo fa, l’11 marzo 1924 nasceva a Venezia Franco Basaglia, una figura storica poderosa, che come pochi ha inciso profondamente nella vita e nelle idee del suo tempo, cambiando radicalmente le concrete condizioni di vita delle persone con sofferenza mentale e portando un contributo fondamentale allo sviluppo della democrazia e delle libertà nel nostro Paese.

Il Forum Salute Mentale di Lecco, tra le diverse iniziative in programmazione, organizza per giovedì 14 marzo alle ore 17:30 presso “Fiore, cucina in libertà“, in Via Belfiore n. 1 a Lecco, un incontro pubblico aperto alla cittadinanza con Thomas Emmenegger, Psichiatra e Presidente della Fabbrica di Olinda e la partecipazione di Roberto Nava, Psichiatra e Direttore Psichiatria ASST Lecco.

Con la legge 180 del 1978, che porta il suo nome, ha determinato la chiusura dei manicomi con la liberazione delle quasi 100 mila persone internate, restituendo loro la libertà e la dignità umana e l’accesso ai diritti, cancellando l’impostazione repressiva della psichiatria.

“In questo è la straordinaria spinta innovativa di Basaglia, un’idea di società libera e di un sistema di welfare inclusivo, accogliente, che riconosce piena cittadinanza ad ogni essere umano, dove si è considerati come persone ammalate e non solo come malattia. L’attuazione è il diritto di ogni persona di vivere ed essere curata nel proprio contesto familiare e sociale, riconoscendo il ruolo determinante che hanno sulla salute: lavoro, reddito, istruzione, casa e affetti” hanno commentato gli organizzatori.