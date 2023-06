Lecco, Festa del Lago e della Montagna: questa sera lo spettacolo pirotecnico

La manifestazione celebra il territorio della città

Tanti gli eventi in programma: dalla visita al cantiere del Teatro Sociale, alla regata delle lucie e i gonfiabili per i bambini

LECCO – Si concluderà con lo spettacolo pirotecnico, questa sera alle 22.30, la Festa del Lago e della Montagna, la tradizionale kermesse lecchese che celebra il suo territorio.

“Quest’anno la Festa è ancor più speciale perché sono con noi i rappresentanti delle città gemellate con Lecco di Mâcon, Overijse, Igualada e Szombathely – spiega il sindaco Mauro Gattinoni -. Insieme a loro parleremo di un futuro di crescita; oggi, domenica, alle ore 11, dopo la santa messa officiata nella Basilica di San Nicolò, si terrà a Palazzo delle Paure un momento ufficiale di ricevimento delle delegazioni e di consegna di una targa in ricordo dei 50 anni di gemellaggio con Mâcon.

Gli eventi in programma

Da non perdere, poi, le visite al cantiere del Teatro della Società: in programma dalle 16 alle 19, il cantiere del Teatro sarà accessibile a chiunque voglia scoprirlo, attraverso una serie di visite guidate. Un tour inedito della struttura, in grado di svelarne origini e dettagli ordinariamente inaccessibili.

Questa sera, il gran finale: dopo la tradizionale regata delle lucie, promossa dal Gruppo Manzoniano Lucie per il trofeo Mondonico a partire dalle 20.30, e la benedizione del lago, alle 22.30 sarà la volta dello spettacolo pirotecnico, realizzato grazie alla collaborazione con LTM. “Il fiammeggiare dei fuochi artificiali riempirà il cielo e si specchierà nell’acqua – continua il sindaco – tutti noi, come sempre, come da bambini, saremo attratti da questo frastuono senza tempo, che ci riempie di luce e di sorpresa. Tutti assiepati, sulle rive del lago, dalle finestre della case o dai precipizi delle montagne, di fronte a questo magnifico spettacolo, ancora una volta, ci sentiremo orgogliosi della nostra bella comunità”.

La domenica lecchese nel weekend della Festa del lago e della montagna offre, inoltre, giochi gonfiabili per i più piccoli, disponibili dalle 9 alle 20 presso il Monumento ai Caduti e la processione delle lucie a partire dalle 17.45, che culminerà alle 18 con la benedizione del lago presso la stata di San Nicolò. La Festa e la visita delle città gemellate offrirà infine anche un’occasione di confronto artistico: in programma un contest di pittura con artisti del territorio lecchese e di Mâcon, con la prosuzione di opere che saranno donate alla città di Lecco.

La viabilità

Per quanto riguarda la viabilità: è previsto in Lungo Lario Isonzo e Largo Europa il divieto di transito veicolare dalle ore 21.00 alle ore 24.00 e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 18.00 alle ore 24.00 su ambo i lati.