Lecco in festa con la Befana in centro e dai Vigili del Fuoco

Successo per le iniziative promosse in città in occasione dell’Epifania

In centro la festa targata Ltm mentre a Pescarenico è andata in scena la befana dei Vigili del Fuoco

LECCO – Piazza Cermenati gremita questo pomeriggio, sabato gennaio, per l’arrivo della Befana. L’iniziativa, targata Ltm, non ha deluso le aspettative con tantissimi bambini che, accompagnati da genitori e parenti, hanno atteso l’arrivo della vecchia strega, vestita di stracci e accompagnata dall’immancabile scopa di saggina.

La giornata di festa è incominciata la mattina con la sfilata per le vie del centro (Piazza XX Settembre, Via Roma, Via Cattaneo, Via Cairoli, Via Cavour, Piazza XX Settembre e Piazza Cermenati) e il concerto in Piazza Cermenati, seguiti dall’aperitivo della Befana.

Alle 15.30, la Befana è arrivata dal lago per poi sfilare in centro a bordo di una carrozza trainata da due cavalli bianchi. All’arrivo in piazza Cermenati c’è stata la distribuzione di omaggi e dolci a tutti i bambini e vin brulè per i più grandi.

Anche i Vigili del Fuoco di Lecco hanno voluto prevedere un momento particolare di festa in occasione dell’Epifania, pensato appositamente per i più piccoli.

L’atteso evento si è tenuto alla sede centrale di Piazza Bione in località Pescarenico, dove è atterrata la Befana con la consueta calzetta di dolci per tutti i bambini.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al personale dei Vigili del fuoco, alla ditta Icam di Lecco e il Lem di Cesana Brianza che hanno donato le calze da regalare ai piccoli ospiti e il ristorante “Il fiume” che ha prestato le cioccolatiere.