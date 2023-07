Lecco in serie B, Sertori: “Regione e Comune verifichino insieme le necessità”

MILANO – “Sono molto contento che la squadra di calcio di Lecco si possa definitivamente iscrivere al campionato di serie B, è un fatto importante per il territorio lecchese e per l’intera Regione. Ora si tratta di capire come garantire l’agibilità dell’impianto sportivo che ospiterà le partite”. A dichiararlo è l’assessore di Regione Lombardia, Massimo Sertori.

“Come assessore agli Enti locali – continua Sertori – sono disponibile, nel caso in cui il Comune avanzi proposte per adeguare lo stadio agli standard richiesti per il campionato di serie B, a riunire intorno ad un tavolo Regione e Comune per valutare insieme le esigenze e le necessarie risorse”.

“Grazie dell’assessore Massimo Sertori, Regione Lombardia verificherà la possibilità di sostenere la squadra del Calcio Lecco affinché possa svolgere il campionato in città. E da lecchese sono orgoglioso che le istanze di tanti tifosi e appassionati possano trovare accoglimento”, commenta così il Sottosegretario regionale, Mauro Piazza.