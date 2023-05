Lecco, inaugurata la nuova idroambulanza della Croce Rossa. “Una sicurezza in più”

La cerimonia sulla piattaforma al lungolago

La presidente della Provincia, Hofmann: “Imbarcazione fondamentale per la protezione sul nostro lago”

LECCO – La nuova idroambulanza per il comprensorio lecchese della Croce Rossa è stata inaugurata oggi pomeriggio sulla piattaforma del lungo lago. L’imbarcazione è un presidio in più per la sicurezza dei cittadini.

“La peculiarità di questa imbarcazione – spiega Alberto Guglielmo, responsabile Opsa Lecco – è che è dotata di barella all’esterno e all’interno della cabina. Rispetto al passato con questa imbarcazione possiamo garantire comfort di navigazione all’interno, quando necessario. È allestita come un’ambulanza terrestre e può essere impiegata con qualunque condizione meteo, in navigazione diurna e notturna”. Quella lecchese è la terza idroambulanza in Italia che può trasportare pazienti anche all’interno della cabina e permettere ai soccorritori di prestare le prime cure.

Alla cerimonia hanno presenziato diversi sindaci del territorio, la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, il Consigliere regionale della Provincia di Lecco Giacomo Zamperini, il Sottosegretario con delega Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale Mauro Piazza, il capo di Gabinetto della Prefettura e le forze dell’ordine.

“Vi sono grata a nome di tutta la provincia – interviene la presidente Hofmann – e ringrazio tutti i comitati di Croce Rossa del territorio. Il vostro è un soccorso di emergenza e della persona. Sapete sempre reinventarvi con nuove attività e strumentazioni. Questa imbarcazione sarà fondamentale per la protezione sul nostro lago. Grazie anche ai volontari di protezione civile”. Mentre il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni aggiunge: “Si completa l’integrazione del soccorso per quanto riguarda il lago. Il nostro territorio è molto complesso, fra lago e montagne. L’idroambulanza è una sicurezza in più”.

La cerimonia di inaugurazione è stata accompagnata dall’intrattenimento musicale della banda e dalle “Stafffeste” di Premana.

La galleria fotografica