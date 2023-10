Lecco. La scuola Pietro Scola di Rancio apre i battenti con l’Open Day

Sabato 4 novembre l’occasione per bambini e genitori di conoscerla da vicino

Visita agli ambienti, incontro con insegnanti, i racconti degli altri alunni e sette ‘laboratori’ in programma

LECCO – La scuola Pietro Scola di Rancio apre i battenti a bambini e famiglie: sabato 4 novembre è in programma l’Open Day per far toccare con mano a futuri alunni e genitori il suo modo di “fare scuola”.

L’evento si svolgerà sia al mattino che al pomeriggio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00: sarà possibile visitare gli ambienti dove si svolge il lavoro di ogni giorno, incontrare gli insegnanti e gli alunni delle classi quinte racconteranno la quotidianità della Pietro Scola.

Ma non solo, perché il viaggio nella scuola sarà scandito da ben sette ‘laboratori’. Sarà possibile ascoltare i nostri bambini parlare in inglese mettendosi in gioco, essere guidati in un tour della nostra bellissima città, scoprire il significato dei nomi e giocare con la grammatica, ascoltare letture varie e alzare gli occhi verso il cielo per scoprire le caratteristiche di stelle e pianeti. Quel giorno le famiglie interessate potranno incontrare gli insegnanti e la coordinatrice Marta Frizzi e fermarsi a chiacchierare con loro.

“La Pietro Scola da oltre 30 anni vive una passione educativa che ci ha permesso di crescere e incontrare centinaia di bambini insieme alle loro famiglie – sottolinea la coordinatrice Frizzi – È il bambino il protagonista della nostra proposta, stimato così com’è e provocato a partecipare con tutta la sua persona e la sua creatività, perché possa crescere e si possa realizzare. Nel confronto costante con la famiglia ci aiutiamo nelle sfide educative. Abbiamo a cuore che le discipline siano una risposta adeguata al loro desiderio di conoscenza e la maestra prevalente è affiancata da specialisti di inglese, inglese madrelingua, motoria, musica”.