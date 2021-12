Lecco. Le modifiche alla viabilità a partire da lunedì 13 dicembre

LECCO – Come di consueto, il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità della prossima settimana, a partire da lunedì 13 dicembre 2021.

Interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per interventi di posa rete in fibra ottica dal 9 al 23 dicembre (impresa Valtellina di Gorle Milano per conto di Open Fiber) in via AIROLDI, corso PROMESSI SPOSI, via ALLA ROVINATA, via BADONI, via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, via DEL ROCCOLO, via FIANDRA, via FILANDA, via GIOTTO, via GIUSTI, via MASACCIO, via MULLER, via RISORGIMENTO, via TURBADA;

Interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per interventi di posa rete in fibra ottica dal 16 al 23 dicembre (impresa Valtellina di Gorle per conto di Open Fiber) in via BELFIORE, via DELL’EREMO, via GRANDI;

Interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per interventi di posa rete in fibra ottica dal 16 al 23 dicembre (impresa Sirti spa di Milano per conto di Open Fiber) in via XI FEBBRAIO, via POZZI, via PAPA GIOVANNI XXIII, via CANTARELLI, via CASTAGNERA;

Interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per interventi di posa rete in fibra ottica dal 13 al 22 dicembre (impresa Ceit spa di San Giovanni Teatino per conto di Open Fiber) in via GRAMSCI, via LUERA, via GALILEI, via DON LUIGI MONZA, via BOLZANO;

Interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per interventi di posa cavo telefonico dal 13 al 24 dicembre (impresa Tim Servizi Digitali spa di Roma per conto di Telecom) in via TORQUATO TASSO e via PETRARCA;

Via RIVOLTA, interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per interventi di posa cavo telefonico dal 13 al 22 dicembre (impresa Valtellina di Gorle Milano per conto di Open Fiber);

Interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per interventi di posa rete in fibra ottica dal 13 al 22 dicembre (impresa Sirti spa di Milano per conto di Open Fiber) in viale RIMEMBRANZE, via VERCELLONI, via MARSALA, via LA LUNGA, via GALILEI, via CROLLANZA, via CERNAIA, corso MATTEOTTI via BALICCO, via CALDONE;

Via MONTEROBBIO, tratto altezza civico 13, per lavori di intervento di rifacimento allacciamento tubazione, dalle ore 08.30 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 18 dei giorni lunedì 13 e martedì 14 dicembre, istituzione di divieto di circolazione in direzione ascendente dal civico n. 13 (impresa Edil Lario Cad srl di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

Via AZZONE VISCONTI, tratto all’altezza tra il civico 52 e il civico 68, totale chiusura per occupazione suolo pubblico dalle ore 09 alle ore 17 del 16 dicembre (Impresa Fagioli Costruzioni srl per conto di Privati);

P.zza DELLA STAZIONE, in concomitanza delle elezioni provinciali presso il seggio elettorale di Villa Locatelli, dalle ore 08 alle ore 20 di sabato 18 dicembre, sospensione della rilevazione elettronica degli accessi in ZTL in piazza della Stazione (Ord. 246/2021);

Ponte KENNEDY, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Adda e il tratto di carreggiata del ponte Kennedy di competenza del Comune di Lecco, per attività di ispezione e verifica delle strutture presso il ponte Kennedy per conto dell’Amministrazione Comunale, dal 13 al 14 dicembre dalle ore 9 alle ore 17, istituzione di divieto di transito sulla corsia destra senso di marcia direzione Lecco, divieto di sorpasso, limite massimo di velocità 30 Km/h;

Via DIGIONE, restringimento della sede stradale secondo l’andamento del cantiere per lavori di sistemazione dei marciapiedi, dal 6 al 31 dicembre (Impresa Vitali Pietro Srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

Via GALANDRA, tratto compreso tra il civico 24 ed il ponte sul torrente Gerenzone e via GERENZONE, tratto compreso tra il civico 2 ed il ponte sul torrente Gerenzone, dalle ore 8.30 di lunedì 15 novembre alle ore 18 di sabato 14 maggio, per lavori di realizzazione nuova passerella pedonale, istituzione di divieto di circolazione, eccetto accesso pedonale alle proprietà.