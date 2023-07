Lecco, le modifiche alla viabilità previste in città da lunedì 24 luglio

Rimozioni forzate per la pulizia delle aree di parcheggio

Sabato 29 transito vietato in piazza Santa Marta per la tradizionale festa

LECCO – Di seguito le modifiche alla viabilità in programma per la prossima settimana a Lecco:

via PASCOLI , divieto di transito veicolare per intervento di sistemazione all’impianto di illuminazione dalle 6 alle 20 il 24 e 25 luglio ;

, divieto di transito veicolare per intervento di sistemazione all’impianto di illuminazione ; via DA VINCI , parziale restringimento della sede stradale per intervento di ripristino definitivo della pavimentazione manomessa dal 24 luglio al 4 agosto ;

, parziale restringimento della sede stradale per intervento di ripristino definitivo della pavimentazione manomessa ; via BALICCO , tratto compreso tra il civico 3 e la rotonda, divieto di transito veicolare, sospensione del senso unico di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ferriera e il civico 3, e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale per lavori di posa dell’autogrù causa potatura alberature dalle 8 alle 16 dal 24 al 26 luglio ;

, tratto compreso tra il civico 3 e la rotonda, divieto di transito veicolare, sospensione del senso unico di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ferriera e il civico 3, e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale per lavori di posa dell’autogrù causa potatura alberature ; via DON MORAZZONE e via GERTRUDE , parziale restringimento della sede stradale per lavori di nuovo allaccio alla rete idrica dalle 7:30 fino a fine lavori il 24 e 25 luglio ;

e via , parziale restringimento della sede stradale per lavori di nuovo allaccio alla rete idrica ; via STELVIO e via MONTE SPLUGA , senso unico alternato gestito da movieri per lavori di scavo per il nuovo allaccio alla rete idrica dalle 7:30 fino a fine lavori il 24 e 25 luglio ;

e via , senso unico alternato gestito da movieri per lavori di scavo per il nuovo allaccio alla rete idrica ; via VALPOZZA , parziale restringimento con divieto di sosta per lavori di nuovo allaccio alla rete idrica dalle 7:30 fino a fine lavori il 25 e 26 luglio ;

, parziale restringimento con divieto di sosta per lavori di nuovo allaccio alla rete idrica ; via GRAMSCI , tratto all’altezza del civico 47, senso unico alternato gestito tramite movieri e divieto di sosta con rimozione forzata, nell’area individuata da segnaletica verticale, per lavori di allaccio alla rete idrica il 25 e 26 luglio ;

, tratto all’altezza del civico 47, senso unico alternato gestito tramite movieri e divieto di sosta con rimozione forzata, nell’area individuata da segnaletica verticale, per lavori di allaccio alla rete idrica ; via MARIA TRAMAGLINO, tratto all’altezza del civico 14, totale chiusura al transito veicolare, nel tratto di via Maria Tramaglino dal civico 14 all’intersezione con via don Minzoni, per occupazione del suolo pubblico causa smontaggio gru e ponteggio, dalle 8 alle 17:30 del 28 luglio.

Si segnalano in maniera particolare le modifiche alla viabilità determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra lunedì 24 luglio e martedì 25 luglio e che prevedono l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 25 luglio nelle aree di corso Montegrappa, via Fiandra, piazza Carducci, via Ferrario, via Nullo, via dell’Armonia, via Gondola, via dell’Isola, via Carlo Mauri e del parcheggio Giorgio Combi.

Si segnala, inoltre, che in piazza santa Marta, in occasione della “Festa di Santa Marta“, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e, in aggiunta, di transito veicolare, valido anche in via Mascari, dal civico 44 al civico 47, sabato 29 luglio dalle 7 alle 24.

Si ricordano, infine, le modifiche alla viabilità previste per consentire l’allestimento del mercato straordinario in centro di mercoledì 26 luglio.