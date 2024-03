Lecco. Mercoledì mercato e lavori in città, le modifiche alla viabilità

Come cambierà la circolazione in città settimana prossima

Mercoledì 6 marzo attenzione al mercato in centro

LECCO – Numerosissime le modifiche alla viabilità previste per la prossima settimana a Lecco. A determinarle soprattutto il mercato in centro, che si svolgerà mercoledì 6 marzo, ma anche i molteplici interventi che stanno interessando diverse aree della città.

La presenza delle bancarelle nel cuore della cittadina porterà una serie di cambiamenti alla circolazione, dalle ore 5 alle ore 15 di mercoledì, tra cui:

il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), in via Nazario Sauro e in piazza Garibaldi;

la sospensione del senso unico di circolazione e l’istituzione del doppio senso in piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3;

il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l’area a parcheggio, in via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi;

il divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi;

la sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro;

l’obbligo di dare la precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all’intersezione con via Carlo Cattaneo, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all’altezza dell’ingresso all’area a parcheggio di piazza Mazzini.

Mercato, come detto, ma soprattutto lavori in essere cambieranno la circolazione nel capoluogo lecchese. Queste le ulteriori modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento di svariate opere:

corso MARTIRI, senso unico di marcia da via Appiani a piazza Manzoni in direzione piazza Manzoni, limite massimo 30 Km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale, per costruzione rete di teleriscaldamento dalle 9 del 4 marzo alle 19 del 20 aprile;

via AZZONE VISCONTI, sospensione doppio senso di circolazione e istituzione senso unico, tra via Trieste e via Bezzecca, il 4 marzo;

via RICCIOLI, altezza civico 24, divieto di transito per stazionamento mezzo di lavoro dalle 8 alle 17 del 6 marzo;

via VIGANELLA, tratto compreso all’intersezione tra via di Vittorio e via dei Riccioli, sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso solo per residenti e attività produttive, il 4 marzo;

via GIAN BATTISTA GRASSI, restringimento per lavori di riparazione saracinesca rete idrica l’ 8 marzo;

via FIOCCHI, tratto tra il civico 9 ed il civico 7, divieto di transito per un intervento alla rete idrica dalle 8 alle 18 del 5 e 6 marzo;

via COL DI LANA, altezza civico 11, restringimento per lavori di riallaccio alla rete idrica dal 4 al 5 marzo;

via VOLTA, restringimento per lavori di sostituzione saracinesca rete idrica e ripristino della pavimentazione dalle 20 del 4 marzo alle 6 del 6 marzo e in orario diurno il 6 marzo;

e in orario diurno via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, all’altezza del civico 34, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica dal 5 al 6 marzo;

via ROSSINI, altezza civico 23, divieto di accesso per sostituzione tratto fognatura dalle 8 alle 18 nei giorni 7 e 8 marzo;

via GALANDRA, altezza civico 35, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica dal 5 al 6 marzo;

corso GIACOMO MATTEOTTI, altezza civico 94, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica, dal 6 al 7 marzo ;

; via MOVEDO, restringimento per lavori di riparazione rete gas, il 6 marzo ;

; via EREMO, altezza civico 26, restringimento per lavori di riparazione perdita idrica dal 6 al 7 ;

; via MAGNODENO, altezza civico 15, divieto di transito, sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso solo per residenti e attività produttive, nel tratto compreso tra i civici 4 e 11/c per intervento manutentivo, dalle 8 alle 17 il 7 e l’ 8 marzo ;

; viale TURATI, intersezione con via Col di Lana, restringimento per lavori di riparazione rete idrica, l’8 marzo ;

; via CAMPANELLA, divieto di transito per ripristino stradale dalle 8 alle 18 il 7 e l’8 marzo ;

; corso EMANUELE FILIBERTO, restringimento regolamentato tramite moviere per lavori di ripristino segnaletica attraversamento pedonale il 4 marzo;

piazza MANZONI, tratto tra via Azzone Visconti e piazza Manzoni, divieto di transito (eccetto residenti) secondo l’andamento del cantiere, per la costruzione rete di teleriscaldamento dalle 19 del 2 marzo alle 19 del 9 marzo.

Da segnalare, infine, il posticipo dell’entrata in vigore del senso unico di marcia in via Perazzo per realizzare la segnaletica orizzontale, inizialmente prevista per lunedì 4 marzo. Le avverse condizioni meteorologiche non consentono al momento di concretizzare l’intervento.