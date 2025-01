Lecco. Nuovo bando di Servizio Civile Universale

Il bando verrà presentato all’Informagiovani

Appuntamento a giovedì 16 gennaio alle ore 17 presso il centro civico di Germanedo

LECCO – Il nuovo bando di Servizio Civile Universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, sarà presentato in un incontro organizzato dall’Informagiovani del Comune di Lecco. L’evento si terrà giovedì 16 gennaio alle 17 presso il Centro Civico Sandro Pertini, in via Dell’Eremo 28.

Il Servizio Civile Universale offre un’opportunità di crescita personale e professionale della durata di un anno, con un impegno di 25 ore settimanali e un contributo economico mensile. Durante l’incontro, i partecipanti potranno scoprire i dettagli del bando, esplorare i progetti disponibili e conoscere le modalità di candidatura e i criteri di selezione, direttamente dai referenti di Scanci. Al termine dell’incontro, sarà possibile confrontarsi con gli operatori di Informagiovani, ricevendo supporto nella scelta del progetto più adatto e nella compilazione della domanda.

L’assessora alla Famiglia, Giovani e Comunicazione del Comune di Lecco, Alessandra Durante, commenta: “Negli ultimi quattro anni, circa 60 giovani hanno avuto l’opportunità di partecipare a questa esperienza presso il Comune di Lecco, spesso integrando il loro percorso di studi con un primo approccio al mondo del lavoro. Oltre al contributo economico, i partecipanti hanno potuto beneficiare della riserva di posti nei concorsi pubblici, come previsto dall’articolo 1, comma 9, del DL 44/2023”.

“La pubblica amministrazione di un comune capoluogo come Lecco offre un ambiente stimolante e ricco di sfide trasversali, dove i giovani hanno l’opportunità di crescere sia professionalmente che personalmente – continua Alessandra Durante – Anche nel 2025, oltre alle due ragazze già coinvolte nel Servizio Civile Digitale a partire dalla fine del 2024, sono state aperte altre 10 posizioni. Siamo entusiasti di accogliere i nuovi volontari, convinti che porteranno nuove energie e idee innovative, contribuendo al rinnovamento e al miglioramento del nostro sistema pubblico”.

L’iniziativa rientra nel progetto “Rumore: frequenze di innovazione” di Informagiovani Lecco, nell’ambito del bando regionale “La Lombardia è dei giovani 2024”, promosso in collaborazione con Anci Lombardia e finanziato da Regione Lombardia.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione online a questo collegamento. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito del Comune di Lecco a questo collegamento. Inoltre, è possibile mandare un messaggio o telefonare al numero 0341/494790 o mandare una e-mail all’indirizzo informagiovani@comune.lecco.it