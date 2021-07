Lecco Partecipa Click, è arrivata la nuova versione del portale

Curata dai tecnici comunali sarà a disposizione anche degli altri 40 comuni della Provincia aderenti

Il portale del Comune di Lecco è nato per offrire la possibilità di inviare segnalazioni e suggerimenti

LECCO – Lecco Partecipa Click si rinnova: a partire da oggi, giovedì 29 luglio, il portale del Comune di Lecco nato per offrire la possibilità di inviare segnalazioni e suggerimenti all’Amministrazione avrà una nuova veste grafica e nuove funzionalità.

Anzitutto una migliore suddivisione dei temi favorirà la presa in carico diretta delle comunicazioni da parte dei referenti degli uffici interessati dal particolare ambito di intervento: “Da oggi – spiega l’assessore alla Comunicazione e rapporti con i cittadini Alessandra Durante – sarà più semplice inviare direttamente agli uffici di competenza segnalazioni e suggerimenti per migliorare la nostra città. Il nuovo portale potrà essere utilizzato sia da pc, sia da cellulare, in maniera molto più agevole rispetto alla versione precedente che risaliva al 2013. È un altro passo per favorire e semplificare la relazione e la comunicazione tra cittadini e uffici comunali. Ringrazio il team informatica del Comune di Lecco che ha lavorato sull’aggiornamento della piattaforma che da oggi è disponibile nella sua nuova veste non solo per la nostra città ma anche per molti altri Comuni della Provincia”.

Tramite Lecco Partecipa Click è possibile inviare segnalazioni su ambiente e verde pubblico (alberi, rami ecc.), strade, marciapiedi, fontane, tombini, arredo urbano (panchine, cestini, parapetti, ecc.), impianti sportivi, edifici scolastici, aree gioco, viabilità, passi carrai, segnaletica stradale, barriere architettoniche, biblioteca, teatro, musei, montagna e sentieri, commercio, attività produttive, mercato, trasporto pubblico, cimiteri, parcheggi, rifiuti, illuminazione.

Lecco Partecipa Click, che amplia l’offerta digitale aggiungendosi alle istanze presenti sul portale dei servizi online del Comune di Lecco, migliorerà anche la gestione interna delle pratiche, che diverrà più snella ed efficiente. Il suo rinnovo, reso possibile grazie al prezioso lavoro del team informatico del Comune di Lecco, con Daniele Donato e Chiara Tirendi, guidati da Nicola Turilli, riguarderà tutti i 40 comuni aderenti al CST della Provincia di Lecco, che potranno sfruttare gratuitamente la piattaforma per favorire il processo di digitalizzazione dei servizi pubblici.

“Il nuovo Lecco Partecipa Click nasce dall’esperienza di Urban Click, un servizio proposto dal Centro Servizi territoriale della Provincia di Lecco a tutti gli enti aderenti per offrire la possibilità ai cittadini di inviare segnalazioni, reclami e suggerimenti sui servizi e sulle attività del proprio Comune – spiega Felice Rocca, Consigliere delegato al Cst della Provincia di Lecco -. Il servizio rappresenta un impegno di trasparenza con cui ogni ente garantisce certezza di risposta alle segnalazioni dei cittadini, nella consapevolezza che un loro ruolo di collaborazione civica e di partecipazione serva a migliorare la gestione della cosa pubblica e la vita della comunità. Le modifiche e le nuove funzionalità apportate dal Comune di Lecco consentiranno di offrire gratuitamente a tutti gli enti aderenti al Cst della Provincia di Lecco uno strumento ancora più chiaro, facile da usare e aggiornato con le nuove tecnologie, fruibile da ogni tipo di dispositivo, per avvicinare ancora di più i cittadini alla pubblica amministrazione”.

Per segnalare problemi tecnici riguardanti il funzionamento del programma è possibile usare la funzione “Contattaci”.