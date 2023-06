A immortalare l’episodio un lettore di passaggio lungo la strada

LECCO – Schiuma bianca, dalla natura ancora non nota, sta sgorgando in via Tagliamento a Lecco muovendosi in direzione lago.

A inviare la segnalazione un lettore che, accorgendosi dello scarico ‘sospetto’, ha deciso di immortalare con la sua fotocamera il liquido biancastro nel pomeriggio di oggi, mercoledì.

VIDEO