Lecco. Successo per l’Open Day del Liceo Leopardi

L’Open Day si è svolto sabato 23 novembre

“Sono felice che i ragazzi abbiano raccontato la loro esperienza autentica di scuola”

LECCO – Tre licei, ognuno con un potenziamento specifico e tutti con un programma dedicato all’inglese madrelingua, otto aule per undici materie e un laboratorio tecnologico-informatico: questo è stato l’Open Day che si è svolto sabato 23 novembre presso il liceo “G. Leopardi” di Lecco.

Studenti e genitori delle scuole medie hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza diretta del metodo educativo del liceo “Leopardi” e di scoprire l’offerta formativa grazie alle attività organizzate dagli studenti. Tra le proposte, l’aula di italiano, latino e greco ha messo in scena episodi dell’epica antica e del romanzo italiano; l’aula di matematica e fisica ha sfidato gli ospiti con enigmi e problemi; l’aula di economia ha riprodotto il funzionamento di una fabbrica sul modello di Ford, riflettendo sul messaggio di Tempi moderni di Chaplin.

Inoltre, l’aula di scienze ha offerto un viaggio alla scoperta della struttura a elica del DNA; nell’aula di inglese, i partecipanti si sono trasformati in detective, calandosi nei panni di Sherlock Holmes per risolvere un misterioso delitto; l’aula di storia e filosofia ha trattato temi attuali, come le tensioni in Medio Oriente; l’aula di storia dell’arte ha presentato i lavori degli studenti sull’arte contemporanea e infine, il laboratorio tecnologico ha esplorato il mondo dell’architettura e della domotica.

La preside Paola Perossi ha commentato l’Open Day dicendo: “Oggi abbiamo avuto l’opportunità di presentare il nostro liceo e vedere i nostri ragazzi impegnati con entusiasmo nella preparazione delle otto aule, ciascuna con l’obiettivo di raccontare la loro esperienza quotidiana tra i banchi di scuola. Per noi, l’Open Day è una vera e propria festa, un momento di crescita e di condivisione per tutti i nostri studenti”.

Paola Perossi ha proseguito spiegando gli obiettivi dell’Open Day: “Questo evento ci consente di incontrare gli studenti di terza media e le loro famiglie, offrendo loro una visione diretta di ciò che rappresenta il cuore della nostra proposta educativa. In particolare, il nostro liceo nasce dal desiderio di offrire ai ragazzi un’esperienza autentica di scuola, non un luogo dove ci si sente obbligati a passare per ottenere un titolo, ma uno spazio in cui vivere una vera e propria esperienza di conoscenza, per comprendere meglio il mondo e sé stessi”.

Infine, ha concluso: “La scuola deve essere il luogo dove i ragazzi scoprono sé stessi, le proprie passioni e i propri talenti, un ambiente in cui si trovano risposte alle proprie domande. E tutto questo avviene attraverso l’offerta educativa quotidiana, che si fonda su adulti appassionati del loro insegnamento e impegnati a far crescere i ragazzi, affinché possano svilupparsi pienamente all’interno della nostra scuola”.