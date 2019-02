Rotonde al posto dei semafori, per migliorare la viabilità

Nelle prossime settimane sarà illustrato il progetto

LECCO – L’obiettivo è rendere più scorrevole l’ingresso e l’uscita dal capoluogo, velocizzando lo scorrimento del traffico che si intensifica, con ripercussioni evidenti, soprattutto nell’orario del rientro dal lavoro e la domenica: il piano è quello di de-semaforizzare il centro Lecco, se ne parla da tempo ed ora il progetto è quasi definito.

Lo ha ricordato l’assessore Corrado Valsecchi intervenendo lunedì sera in Consiglio Comunale.

Un piano ‘anti-code’ che interesserà in modo particolare viale della Costituzione, oggi interrotto in più punti da intersezioni semaforiche, e viale Leonardo da Vinci, il ‘corridoio’ principale per chi accede a Lecco dal Ponte Kennedy e si muove in direzione del centro, viceversa utilizzato nel senso opposto da chi si sposta verso Malgrate.

Risale al 2016 (qui l’articolo) la bozza di progetto che ridisegnava anche la viabilità sulla sponda malgratese, tra Ponte Nuovo e Ponte Vecchio, con l’installazione della rotatoria davanti a quest’ultimo e della terza corsia sul Kennedy. Realizzati questi lavori, ora si passa alla seconda fase che riguarderà il centro città.

Il piano originario prevedeva l’inserimento di una grande rotatoria all’incrocio tra Viale Costituzione, Viale Da Vinci e il Lungolario, ed un secondo rondò all’altezza di Piazza Manzoni.

Il progetto sarebbe stato aggiornato con quale modifica in vista anche del rifacimento del parcheggio di Piazza Mazzini (vedi articolo) ad opera di Linee Lecco che sta collaborando con il Comune sulla nuova viabilità. Tra meno di un mese, il progetto potrebbe già essere illustrato in municipio.