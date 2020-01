“Libia porto sicuro?” se ne parla venerdì a Lecco in sala Don Ticozzi

Libia. Serata di approfondimento a tre anni dall’accordo sul contrasto ai flussi migratori

L’incontro venerdì sera organizzato da Anpi, Qui Lecco Libera e Arci

LECCO – L’accordo tra Italia e Libia sul contrasto ai flussi migratori sta per compiere tre anni. Sottoscritto a Roma il 2 febbraio 2017 senza alcuna autorizzazione delle Camere, è oggi in una fase di presunta “revisione” tra le parti.

Secondo il governo italiano in carica, la collaborazione con Tripoli, frutto del “Memorandum”, avrebbe contribuito al raggiungimento di importanti “risultati” -uno su tutti, il “calo marcato” delle partenze dalla Libia (-97,2 per cento nel 2019 rispetto al 2017)- e pertanto andrebbe “rivisto”, “aggiornato”, “migliorato”, ma non ridiscusso (le parole sono del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese).

“In realtà, come certificato da numerose istituzioni e organizzazioni internazionali umanitarie e dai giudici italiani che si sono occupati della questione, la Libia, Paese dilaniato da una guerra civile, non presenta alcuna tutela dei diritti fondamentali” scrivono gli organizzatori del dibattito pubblico a Lecco il 31 gennaio con il prof. Luca Masera (Associazione Studi Giuridici Immigrazione) e Riccardo Gatti di Open Arms Italia.

“I centri di raccolta dei migranti sono in realtà luoghi di prigionia dove si subiscono trattamenti inumani e degradanti da parte delle organizzazioni criminali che li gestiscono. E la “guardia costiera libica”, sostenuta ed equipaggiata dall’Italia e dall’Unione europea, è posta sotto indagine dalla Corte penale internazionale e da diverse fonti è indicata come responsabile di terribili violenze. Pur di ottenere l’obiettivo della riduzione dei flussi, non ci si pone alcuno scrupolo”.

Per disinnescare la falsa narrazione sulla Libia e sulla tragedia umanitaria in corso, l’ANPI Provinciale di Lecco, il Circolo Arci Spazio Condiviso, Associazione Dinamo Culturale, Les Cultures Onlus, Qui Lecco Libera, Lezioni al Campo – Lecco – Circolo Arci e Comitato Noi Tutti Migranti organizzano il dibattito pubblico “Libia: porto sicuro?” aperto alla cittadinanza venerdì 31 gennaio alle ore 21 presso la Sala Ticozzi (via Ongania, Lecco).