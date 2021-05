Lilt: il concorso sulla sana alimentazione per i futuri chef

La prima edizione del concorso coinvolge gli studenti dell’ultimo anno

La premiazione avverrà lunedì 7 giugno

LECCO – Durante l’ultima Settimana nazionale per la prevenzione oncologica, la Lilt Associazione Provinciale di Lecco APS, ha progettato un focus sull’alimentazione sana dedicato agli studenti delle scuole alberghiere.

Ne è nata la prima edizione del progetto “Cibo e salute: futuri chef a confronto nel territorio lecchese”. Gli istituti coinvolti sono l’Istituto Professionale Statale G. Fumagalli di Casatenovo e il “CFPA Centro di Formazione Professionale Alberghiero” di Casargo con gli studenti delle ultime classi. Ogni classe si è impegnata a scegliere e a cucinare un menù “sano”. La realizzazione della stessa è stata filmata e registrata in un video della durata massima di 20 minuti. All’interno del video è stato richiesto che fossero evidenziati determinati criteri:

– i motivi della scelta della ricetta (rimando al concetto di “patto sano”)

– gli ingredienti;

– le fasi di esecuzione;

– particolari “trucchi” o modalità di cottura

– l’impiattamento e il risultato finale

– eventuali riflessioni finali degli studenti o dei professori.

Il risultato ha prodotto un lavoro davvero ben fatto che ha entusiasmato i partecipanti e incuriosito i giurati. A conclusione di questa prima edizione, la premiazione avverrà lunedì 7 giugno ore 14.30 presso il Salone Dino Monti della sede Scout di Lecco dove una giuria di esperti premierà i menù più “stellati” e la tecnica migliore.

“Per le premiazioni abbiamo scelto una sede dedicata ai giovani – sottolinea Silvia Villa, presidente della Lilt – pensando al futuro in un momento molto difficile per tutti ma proiettato alla ripartenza e al futuro per le nuove generazioni. Nell’ambito della prevenzione e della salute riteniamo importantissimo il ruolo della sana alimentazione”.

Qui la locandina