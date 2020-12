Lombardia in zona gialla, il Ministro Speranza firma l’ordinanza

L’ordinanza entra in vigore da domani, domenica 13 dicembre

Ecco cosa cambierà in Lombardia

LECCO – Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che decreta ufficialmente il passaggio della Lombardia da zona arancione in zona gialla.

Da domani, domenica 13 dicembre, la nostra regione entrerà nella fascia di criticità più bassa. Oltre alla Lombardia, diventeranno zona gialla anche Piemonte, Basilicata e Calabria, mentre l’Abruzzo da zona rossa passerà a quella arancione.

Per sapere cosa cambia per gli spostamenti, apertura di bar e ristoranti e altro con il passaggio in zona gialla LEGGI QUI