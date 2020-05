Lombardia, occhi puntati sulle riaperture: “Domani incontro con il Governo”

Giornata di ascolto per il presidente Attilio Fontana

“Sindaci preoccupati per la mancanza, a oggi, di provvedimenti di Governo e Inail”

MILANO – “Oggi abbiamo dedicato l’intera giornata all’ascolto delle associazioni di categoria, rappresentanze sociali, sindaci, rappresentanti di Anci, per ascoltare valutazioni, istanze e preoccupazione per prepararci al provvedimento che dovremo assumere in occasione della riapertura del 18 maggio”.

Il presidente della Regione Attilio Fontana ha fatto il punto della situazione al termine di una giornata di interlocuzioni per prepararsi all’appuntamento del 18 maggio.

“Sicuramente i sindaci hanno espresso la loro preoccupazione per il fatto che, ad oggi, non ci sono ancora provvedimenti definitivi né da parte del Governo né da parte dell’Inail – ha proseguito Fontana -. Domani mattina ci sarà sia un incontro con il nostro comitato tecnico scientifico che ci darà le valutazioni più squisitamente sanitarie circa le proposte emerse oggi, sia un incontro col Governo che ci chiarirà quali riaperture intende fare il 18 maggio e quali sono le ulteriori linee di azioni legate alle linee guida, alcune delle quali ancora oggi non sono state emanate”.