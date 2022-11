Luci e colori sui palazzi di piazza XX Settembre, è solo un’anticipazione

Lo spettacolo delle proiezioni natalizie sarà inaugurato sabato 26 novembre

LECCO – Prove tecniche in centro Lecco in vista delle feste di Natale: giovedì sera sono stati accesi i proiettori che, come gli anni passati, ‘vestiranno’ di luci e colori i palazzi delle piazze del capoluogo.

L’accensione è prevista da sabato 26 novembre e si annunciano alcune novità rispetto alle scorse edizioni, come le sfere luminose nel lago che illumineranno il tratto dall’imbarcadero fino al Monumento ai Caduti. L’iniziativa è promossa dall’associazione Amici di Lecco. Tutte le informazioni su Luci su Lecco nel precedente servizio (leggi qui).