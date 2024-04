Maggianico, ritrovato dopo dieci giorni il gatto Tigro

Dopo l’appello condiviso su LeccoNotizie.com il micio è stato ritrovato

Era nel giardino di un vicino, che se ne è occupato dandogli da mangiare: “Grazie di cuore”

LECCO – E’ stato ritrovato Tigro, il gatto disperso da una decina di giorni a Maggianico di cui abbiamo raccontato nei giorni scorsi su LeccoNotizie.com, condividendo l’accorato appello della famiglia.

Il micio era scomparso in via Bernardino Luini, nel rione di Maggianico: per giorni i proprietari lo hanno cercato, con tanto di volantini affissi per strada, senza esito. Lunedì sera, invece, l’esito oramai più inatteso e insperato: Tigro è stato ritrovato ed è tornato a casa, per la gioia di tutta la famiglia.

“Per tutto questo tempo Tigro è stato nel giardino di un signore molto gentile che abita vicinissimo a noi – hanno raccontato i proprietari – lui non sapeva di chi fosse il gatto e se ne è occupato, dandogli da mangiare. Poi ha letto sul giornale l’articolo con il nostro appello e ci ha contattati: non sappiamo davvero come ringraziarlo per essersi preso cura di Tigro che, ogni tanto, torna ancora a trovarlo!”.