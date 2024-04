Malgrate. Al via la raccolta fondi per il restauro del salone di San Carlo al Porto

La parrocchia sta affrontando la ristrutturazione del salone adiacente alla chiesa

Il costo dei lavori è di 158.374,20 euro, gran parte già coperto con risorse proprie della parrocchia

MALGRATE – Il lavori, che saranno conclusi entro maggio 2024, prevedono il rifacimento del tetto, la sistemazione degli intonaci esterni e interni, la stuccatura delle fessure e una tinteggiatura in armonia con le facciate che compongono il cortile. Saranno inoltre realizzati un nuovo impianto elettrico, di illuminazione e idraulico con un nuovo sistema di riscaldamento.

Lo scopo dell’intervento è creare un salone polifunzionale utilizzabile per diverse attività: sarà quindi presente sia un nuovo impianto audiovisivo multimediale sia un corredo di nuove sedie e un tavolo conferenze. Il costo complessivo dei lavori è di 158.374,20 euro, gran parte del quale è già coperto con risorse proprie della parrocchia.

“Per arrivare alla copertura completa dell’intervento, per un importo pari a 30.000 euro, facciamo appello alla generosità di tutte le persone che frequentano la chiesa del Porto. Donare è semplice: è possibile contribuire con offerte o donazioni rivolgendosi direttamente al sacerdote o deporre un’offerta nell’apposita cassetta presente in chiesa. È sempre possibile fare un bonifico al conto corrente bancario IT06X0306909606100000121975, intestato a Parrocchia S. Carlo vescovo, Malgrate, con causale “lavori al salone parrocchiale”. Ringraziamo in anticipo quanti vorranno dare il loro contributo come segno di vicinanza a questo intervento dall’importante valore pastorale”.