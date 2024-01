Master Lecco100 2024: iscrizioni aperte fino a metà febbraio

Il Master si terrà da febbraio a maggio

Le lezioni presso la sede di Confcommercio Lecco

LECCO – C’è tempo fino a metà febbraio per iscriversi all’edizione 2024 del Master manageriale “Competenza, Convinzione, Cuore”, organizzato e promosso dalla associazione Lecco100. Un percorso formativo gratuito che prevede 20 giornate (da febbraio fino a maggio) con lezioni in presenza, gruppi di lavoro, momenti teorici su temi che spaziano dall’economia etica al project management, passando per la comunicazione e gli strumenti di apprendimento. Senza dimenticare uno dei tratti distintivi del Master, ovvero le numerose testimonianze di imprenditori e manager del territorio.

“L’invito che mi sento di fare anche quest’anno ai giovani e a chi voglia mettersi in gioco è quello di accettare la sfida e di contattarci – evidenzia il presidente dell’associazione Lecco100, Angelo Belgeri – Il nostro obiettivo è quello di offrire un percorso stimolante e significativo per chi voglia acquisire nuovi strumenti e nuove competenze per affrontare al meglio il mondo del lavoro o anche per “ripensare” la propria carriera. Nelle passate edizioni siamo riusciti a ottenere buoni risultati e i tanti ragazzi che sono passati dal Master di Lecco100 ne sono la conferma”.

La quattordicesima edizione del Master si svolgerà, come da tradizione, presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Per segnalare la propria candidatura occorre inviare il curriculum vitae a info@lecco100.it. I responsabili dell’associazione prenderanno poi contatto con i candidati per un colloquio orientativo. Per ulteriori informazioni sul corso e sulle passate edizioni è possibile visitare il sito www.lecco100.it o le pagine Facebook, Linkedin e Instagram della associazione.