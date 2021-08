“Medaglie Olimpiche”: il servizio di Radio Leccocittà Continental

PADERNO DUGNANO – Rappresentavano lo sportivo, la vittoria e il Colosseo le medaglie commemorative e delle gare coniate nel 1960 per le Olimpiadi di Roma, allora a produrle era Eugenio Bertoni di Paderno Dugnano, ora alla guida della ditta G.D.E Bertoni c’è Valentina Losa, che nei giorni delle Olimpiadi di Tokyo 2020 racconta questa straordinaria e storica avventura imprenditoriale ai microfoni della radio cittadina Radio Leccocittà Continental diretta dal 1982 da Marco Michetti.

Come negli scorsi anni, in occasione anche dei Mondiali di Calcio, l’emittente Lecchese ha fatto visita alla storica azienda per raccogliere testimonianza e ricordi legati alle tante premiazioni sportive della storia.

“La lungimiranza e il grande spirito imprenditoriale del nonno Eugenio – racconta Valentina Losa – ha lanciato l’azienda in un mondo straordinario, oltre alle medaglie a Paderno Dugnano vengono prodotte la Champions League, L’Europa League, e tanti trofei richiesti da tante Federazioni sportive, senza dimenticare la coppa del Mondo Fifa di calcio disegnata nel 1971 dallo scultore Silvio Gazzaniga”.

Radio Leccocittà Continental on Air

Radio Leccocittà Continental frequenza 90.9